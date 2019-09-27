Взаимодействие Европы и Азии обсудили в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – В пятницу в Брюсселе спустя год после утверждения Стратегии ЕС по расширению взаимодействия Европы и Азии состоялся Европейский форум взаимосвязанности, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В мероприятии, организованном Еврокомиссией, приняли участие более 500 делегатов, включая премьер-министров Финляндии, Хорватии и Японии, глав Европейского инвестиционного банка и Азиатского банка развития.

Казахстан на форуме высокого уровня представлял вице-министр энергетики Мурат Журебеков, который принял участие в панельной дискуссии «Геополитика взаимосвязанности».

В ходе своего выступления М. Журебеков отметил, что «Казахстан, находясь в сердце Евразии, служит своеобразным мостом между Европой и Азией, обойти которой очень сложно».

Напомнив о многовекторном внешнеполитическом курсе РК и участии в Евразийском экономическом союзе, он подчеркнул желание нашей страны интегрировать инициативу ЕС с программами, которые уже реализуются Казахстаном.

«Например, наш национальный инфраструктурный проект считается частью большой региональной инициативы «Один пояс – один путь», которая поддерживается 122 странами, восемь из которых, представляют Европу», - сказал М. Журебеков.

«Мы не хотим новых инициатив и стратегий, которые будут конкурировать с существующими программами», - добавил он.

Вице-министр энергетики рекомендовал обратить внимание на сферу «зеленой энергетики» и инвестировать в человеческий капитал в ходе реализации Стратегии ЕС по расширению взаимодействия Европы и Азии.

«Мы не хотим быть только транзитной страной между Европой и Азией. Мы хотим быть неотъемлемой частью Стратегии ЕС, быть развитыми в области цифровизации, модернизации и стандартизации», - сказал казахстанский чиновник.

Отметим, объем ежегодной торговли между Европой и Азией оценивается в 1,5 трлн евро, тогда как доля Евразии в мировом ВВП составляет порядка 60 процентов.

В рамках Европейского форума взаимосвязанности ЕС и Япония подписали инфраструктурное соглашение для координации связывающих Европу и Азию проектов в транспортной, энергетической и цифровой отраслях.