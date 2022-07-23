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Взаимное партнерство обсудили замглавы МИД РК с Послом КНР
23 Июля 2022 14:41

Взаимное партнерство обсудили замглавы МИД РК с Послом КНР

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель министра иностранных дел РК Адиль Турсунов провел встречу с Послом Китайской Народной Республики в Республике Казахстан Чжан Сяо. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.

В ходе переговоров стороны обсудили наиболее актуальные вопросы казахстанско-китайского стратегического партнерства, в особенности, предстоящие контакты сторон на высшем уровне.

Собеседники с удовлетворением отметили активизацию взаимодействия по линии двусторонних механизмов, на многосторонних площадках, в том числе таких, как ООН, ШОС и СВМДА.

Достигнута договоренность успешно провести саммит СВМДА в октябре 2022 года в г. Нур-Султан, а в следующем году осуществить ряд совместных мероприятий по случаю 10-летия инициативы Пекина «Один пояс, один путь», впервые озвученной на казахстанской земле.

В завершение переговоров стороны подчеркнули, что в этом году исполнилось 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Казахстаном и Китаем и обратили внимание на важность дальнейшего укрепления вечного всестороннего стратегического партнерства между двумя странами.



Фото: gov.kz









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