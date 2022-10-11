Выживаемость детей с раком растет в Казахстане

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Вице-министр здравоохранения РК Вячеслав Дудник в ходе конференции «Педиатрия Казахстана: вчера, сегодня и завтра», посвященной 90-летию Научного центра педиатрии и детской хирургии, проинформировал о ходе реализации инициатив, направленных на улучшение качества оказания медицинской помощи детям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Вячеслав Дудник заявил, что в целях раннего выявления наследственных болезней и врожденных пороков развития, в стране реализуются скрининговые исследования беременных и детей. Ежегодно скринингами охвачено свыше 400 тыс. беременных и более 1,6 млн детей. Создано 18 центров охраны плода и открыто более 1,5 тыс. кабинетов развития ребенка.

«В Казахстане успешно практикуются инновационные малоинвазивные методы хирургической коррекции врожденных аномалий. Ежегодно проводится более 1,5 тыс. оперативных вмешательств новорожденным с врожденными пороками развития. Эффективность оперативного лечения по итогам 2021 года составляет свыше 85 %. Успешно развивается детская кардиохирургия и интервенционная кардиология. Ежегодно в РК детям с врожденными пороками сердца проводится свыше 2,5 тыс. оперативных вмешательств, в том числе 3 и 4 уровней сложности», - приводит слова вице-министра здравоохранения пресс-служба НЦПДХ.

По словам вице-министра, внедрение современных программ полихимиотерапии, трансплантации гемопоэтических стволовых клеток, интравитреальной химиотерапии, органосохраняющих хирургических вмешательств, позволило увеличить общую выживаемость детей с злокачественными новообразованиями в Казахстане до 74,6 % и улучшить качество их жизни.

«За счет финансирования ОСМС значительно улучшена доступность реабилитационной помощи детям, если в прошлом году свыше 53 тыс. детей прошли реабилитацию, то в этом году курсы восстановительного лечения прошли уже свыше 62 тыс. детей», - сказал Вячеслав Дудник.

В Научном центре педиатрии и детской хирургии проводятся уникальные операции по трансплантации костного мозга, внедряются инновационные технологии химиотерапии, проводятся оперативные вмешательства детям с первых дней их жизни, развивается детская кардиохирургия. Была отмечена огромная консультативно-практическая и организационно-методическая помощь всем педиатрическим медицинским организациям страны.

Недавно в Алматы в рамках Года детей прошла международная научно-практическая конференция педиатров и детских хирургов Казахстана «Педиатрия Казахстана: вчера, сегодня и завтра», посвященная 90-летию Научного центра педиатрии и детской хирургии. В юбилейном мероприятии приняли участие педиатры со всех регионов Казахстана и делегаты из Беларуси, России, Таджикистана, Узбекистана, Великобритании, Германии, Украины, Чехии, ведущие специалисты и руководители научных институтов, а также профессора медицинских вузов.