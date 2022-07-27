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Выздоровели от КВИ 1 тыс. 314 казахстанцев
27 Июля 2022 08:46

Выздоровели от КВИ 1 тыс. 314 казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане 1314 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению коронавируса.

в городе Нур-Султане – 498,

в городе Алматы – 522,

в Алматинской области – 39,

в Жетысуской области – 56,

в Атырауской области – 11,

в Абайской области – 10,

в Жамбылской области – 27,

в Карагандинской области – 68,

в Улытауской области – 6,

в Кызылординской области – 53,

в Павлодарской области – 11,

в Туркестанской области – 13.

Всего в стране выздоровело 1 303 634 человека от COVID-19.

Ранее сообщалось, что лечение от КВИ в Казахстане продолжают получать 20 тыс. 958 казахстанцев, за прошедшие сутки зарегистрировано 2 тыс. 684 заболевших коронавирусной инфекцией.


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