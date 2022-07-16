16 Июля 2022 08:38
Выздоровели от ковида 532 человека в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 532 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
Из них:
в городе Нур-Султане - 75,
в городе Алматы - 374,
в Алматинской области - 32,
в ВКО - 3,
в Жамбылской области - 20,
в Карагандинской области - 22,
в Кызылординской области – 2,
в Павлодарской области - 4.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 295 025 человек.
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