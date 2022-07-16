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Выздоровели от ковида 532 человека в Казахстане
16 Июля 2022 08:38

Выздоровели от ковида 532 человека в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 532 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Из них:

в городе Нур-Султане - 75,

в городе Алматы - 374,

в Алматинской области - 32,

в ВКО - 3,

в Жамбылской области - 20,

в Карагандинской области - 22,

в Кызылординской области – 2,

в Павлодарской области - 4.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 295 025 человек.

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