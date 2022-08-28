28 Августа 2022 08:35

Выздоровели от ковида 1163 человека в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 1163 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Из них по регионам:

в городе Нур-Султане - 407,

в городе Алматы - 78,

в городе Шымкенте - 288,

в Акмолинской области - 0,

в Актюбинской области - 0,

в Алматинской области - 22,

в Жетысуской области - 22,

в Атырауской области - 3,

в ВКО - 0,

в Абайской области - 16,

в Жамбылской области - 0,

в ЗКО - 18,

в Карагандинской области - 133,

в Улытауской области - 42,

в Костанайской области - 35,

в Кызылординской области – 10,

в Мангистауской области - 27,

в Павлодарской области - 52,

в СКО - 0,

в Туркестанской области - 10.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 355 226 человек.