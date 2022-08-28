28 Августа 2022 08:35
Выздоровели от ковида 1163 человека в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 1163 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
Из них по регионам:
в городе Нур-Султане - 407,
в городе Алматы - 78,
в городе Шымкенте - 288,
в Акмолинской области - 0,
в Актюбинской области - 0,
в Алматинской области - 22,
в Жетысуской области - 22,
в Атырауской области - 3,
в ВКО - 0,
в Абайской области - 16,
в Жамбылской области - 0,
в ЗКО - 18,
в Карагандинской области - 133,
в Улытауской области - 42,
в Костанайской области - 35,
в Кызылординской области – 10,
в Мангистауской области - 27,
в Павлодарской области - 52,
в СКО - 0,
в Туркестанской области - 10.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 355 226 человек.
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