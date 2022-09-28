Выздоровели от коронавирусной инфекции 138 человек в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За минувшие сутки в Казахстане 138 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК.

В разрезе регионов:

в городе Астане-27,

в городе Алматы-26,

В Алматинской области-3,

В Жетысуской области-1,

В Атырауской области-14,

В Восточно-Казахстанской области-3,

В Абайской области-2,

В Жамбылской области-17,

В Западно-Казахстанской области-2,

В Карагандинской области-12,

В улытауской области-3,

В Костанайской области-18,

В Кызылординской области-1,

В Северо-Казахстанской области-9,

Всего в стране выздоровело 1 378 440 человека от COVID-19.