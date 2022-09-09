Выздоровели от коронавируса за сутки 333 казахстанца

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 333 человек выздоровели от коронавирусной инфекции за минувшие сутки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
В разрезе регионов:
в городе Нур-Султане - 45,
в городе Алматы - 23,
в Жетысуской области - 8,
в Атырауской области - 4,
в ВКО - 10,
в Абайской области - 8,
в ЗКО - 45,
в Карагандинской области - 57,
в Улытауской области - 5,
в Кызылординской области – 1,
в Мангистауской области - 11,
в СКО - 113,
в Туркестанской области - 3.
Всего в стране выздоровело 1 361 397 человека от COVID-19.
Как ранее сообщалось, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 253 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.