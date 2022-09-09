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Выздоровели от коронавируса за сутки 333 казахстанца

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
9 Сентября 2022, 08:30
Выздоровели от коронавируса за сутки 333 казахстанца

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 333 человек выздоровели от коронавирусной инфекции за минувшие сутки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

В разрезе регионов:

в городе Нур-Султане - 45,

в городе Алматы - 23,

в Жетысуской области - 8,

в Атырауской области - 4,

в ВКО - 10,

в Абайской области - 8,

в ЗКО - 45,

в Карагандинской области - 57,

в Улытауской области - 5,

в Кызылординской области – 1,

в Мангистауской области - 11,

в СКО - 113,

в Туркестанской области - 3.

Всего в стране выздоровело 1 361 397 человека от COVID-19.

Как ранее сообщалось, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 253 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.


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