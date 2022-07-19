Выздоровели от коронавируса 443 человека в Казахстане за сутки
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 443 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.
в городе Нур-Султане - 85,
в городе Алматы - 154,
в городе Шымкенте - 45,
в Акмолинской области - 0,
в Актюбинской области - 0,
в Алматинской области - 44,
в Жетысуской области - 16,
в Атырауской области - 0,
в ВКО - 0,
в Абайской области - 0,
в Жамбылской области - 26,
в ЗКО - 0,
в Карагандинской области - 61,
в Улытауской области - 5,
в Костанайской области - 0,
в Кызылординской области – 5,
в Мангистауской области - 0,
в Павлодарской области - 1,
в СКО - 0,
в Туркестанской области - 1.
Всего в стране выздоровело 1 296 197 человек от COVID-19.