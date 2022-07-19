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Выздоровели от коронавируса 443 человека в Казахстане за сутки
19 Июля 2022 08:31

Выздоровели от коронавируса 443 человека в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 443 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

в городе Нур-Султане - 85,

в городе Алматы - 154,

в городе Шымкенте - 45,

в Акмолинской области - 0,

в Актюбинской области - 0,

в Алматинской области - 44,

в Жетысуской области - 16,

в Атырауской области - 0,

в ВКО - 0,

в Абайской области - 0,

в Жамбылской области - 26,

в ЗКО - 0,

в Карагандинской области - 61,

в Улытауской области - 5,

в Костанайской области - 0,

в Кызылординской области – 5,

в Мангистауской области - 0,

в Павлодарской области - 1,

в СКО - 0,

в Туркестанской области - 1.

Всего в стране выздоровело 1 296 197 человек от COVID-19.

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