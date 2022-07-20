20 Июля 2022 08:33
Выздоровели 726 человек от коронавируса в РК за сутки
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане 726 человек выздоровели за сутки от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.
В разрезе регионов:
в городе Нур-Султане - 148,
в городе Алматы - 457,
в Алматинской области - 49,
в Жетысуской области - 2,
в Атырауской области - 11,
в ВКО - 9,
в Жамбылской области - 21,
в Карагандинской области - 10,
в Костанайской области - 4,
в Кызылординской области – 9,
в Павлодарской области - 5,
в Туркестанской области - 1.
Всего в стране выздоровело 1 296 923 человека от COVID-19.
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