12 Августа 2022 21:15

Выявлены 218 авто с подложными номерами с начала месяца в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Начальник департамента полиции Алматы генерал-майор Арыстангани Заппаров изучил работу автоматизированной системы «Қорғау – Опасный водитель», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В условиях крупного мегаполиса, где ежедневно курсирует более 800 тыс. автотранспортных средств, эта система показала свою эффективность. Она ориентирована на выявление водителей, использующих подложные госномерные знаки, на тех, кто устраивает гонки и позволяет агрессивный стиль езды, а также на выявление участников дорожного движения, пренебрегающих ПДД, из-за преступной халатности которых случаются аварии с трагическим исходом. Подложный номер, как правило, применяется с целью «обхода» систем видеонаблюдения, нередко и при совершении преступлений. Наша задача – не допустить такие факты и искоренить эту зловещую практику. Строевые подразделения полиции и информационные технологии максимально ориентированы на выявление таких правонарушений», - заявил Арыстангани Заппаров.

По словам главы полиции Алматы, только с начала этого месяца на дорогах города выявлены 218 фактов управления транспортным средством с подложными госномерами, еще 773 факта управления транспортным средством без госномеров. Кроме того, с начала этого месяца задержаны четыре машины – двойника.

«Также проводится работа по задержанию автомашин, допускающих систематическое нарушение правил дорожного движения и уклоняющихся от уплаты штрафов. В этих целях нами сформирован список автомобилей, имеющих большие административные штрафы. К примеру, вчера задержана автомашина марки «ВАЗ-21114», под управлением гражданина И., на которой зарегистрировано штрафов на сумму более 2 млн 408 тыс. тенге. С начала текущего месяца водворено на специализированную штраф стоянку девять автомашин, имеющих общую задолженность свыше 11 млн тенге», - резюмировал Арыстангани Заппаров.

Всего с начала внедрения системы «Қорғау – Опасный водитель» выявлено 38 тыс. 824 правонарушений, в том числе: 33 тыс. 126 превышений водителями скоростного режима; 2 тыс. 349 управления транспортным средством без технического осмотра; 2 тыс. 322 управления транспортным средством без страхового полиса; 83 управление транспортными средствами водителями, которые ранее были лишены прав.

По результатам проведенных профилактических мероприятий на специализированную штраф стоянку водворено 1 тыс. 128 автомашин, изъято 485 государственных регистрационных номерных знаков.