Jibek Joly
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Здравоохранение
Выявлено 898 новых случаев заболевания коронавирусом за сутки в Казахстане
20 Августа 2022 08:26

Выявлено 898 новых случаев заболевания коронавирусом за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 898 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

В разрезе регионов:

в городе Нур-Султане – 152,

в городе Алматы – 75,

в городе Шымкенте – 12,

в Акмолинской области – 74,

в Актюбинской области – 57,

в Алматинской области – 5,

в Жетысуской области - 15,

в Атырауской области – 22,

в ВКО – 16,

в Абайской области - 20,

в Жамбылской области – 11,

в ЗКО – 89,

в Карагандинской области – 109,

в Улытауской области - 19,

в Костанайской области – 68,

в Кызылординской области – 14,

в Мангистауской области – 28,

в Павлодарской области – 58,

в СКО – 48,

в Туркестанской области – 6.

Всего в стране подтверждено 1 382 809 случаев.⠀


Новости по теме
17 пациентов с КВИ находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК
Выздоровели за сутки от коронавируса в Казахстане 645 человек
228 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки
Читайте также
17 пациентов с КВИ находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК
Выздоровели за сутки от коронавируса в Казахстане 645 человек
228 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки
Минздрав РК: 18 пациентов с КВИ - в тяжелом состоянии
Выздоровели от ковида 1037 человек в Казахстане
Коронавирусом заболели 445 человек в Казахстане
Минздрав РК: 15 пациентов с ковидом находятся в тяжелом состоянии
Сколько казахстанцев получили вакцину от COVID-19
Новости партнеров
Популярное
1 Найденный в Китае редкий вид рыбы угрожает экосистеме страны
2 Военнослужащий скончался в воинской части в Караганде
3 228 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки
4 Президент РК посетит Костанайскую область 5 сентября
5 БелАЗ раздавил автомобиль с пятью пассажирами в Карагандинской области

Лента новостей

Тенденции
Санат Кушкумбаев
Каспий является объединяющим мостом для Казахстана и Азербайджана
Еркин Тукумов
Общество должно взять за основу принцип нулевой терпимости к любому проявлению насилия
Архив