Выявлено 898 новых случаев заболевания коронавирусом за сутки в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 898 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
В разрезе регионов:
в городе Нур-Султане – 152,
в городе Алматы – 75,
в городе Шымкенте – 12,
в Акмолинской области – 74,
в Актюбинской области – 57,
в Алматинской области – 5,
в Жетысуской области - 15,
в Атырауской области – 22,
в ВКО – 16,
в Абайской области - 20,
в Жамбылской области – 11,
в ЗКО – 89,
в Карагандинской области – 109,
в Улытауской области - 19,
в Костанайской области – 68,
в Кызылординской области – 14,
в Мангистауской области – 28,
в Павлодарской области – 58,
в СКО – 48,
в Туркестанской области – 6.
Всего в стране подтверждено 1 382 809 случаев.⠀