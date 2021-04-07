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    17:08, 07 Апрель 2021 | GMT +6

    Выявленных в заведениях через приложение «Ashyq» больных КВИ накажут в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы с помощью приложения «Ashyq» среди посетителей заведения выявили больных коронавирусом. Они будут привлечены к административной ответственности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «У нас в пилотном режиме работает проект «Ashyq». Он себя зарекомендовал. В прошедшие выходные, один из ресепшенов отеля связался со мной. Направил сообщение вначале о том, что у одного посетителя «красный статус», в дальнейшем было выявлено, что у данного посетителя COVID-19. Он должен был соблюдать домашний карантин, но вместо этого он продолжал находиться в гостинице и решил воспользоваться бассейном. Бассейны участвуют в пилоте «Ashyq» и при сканировании у него высветился статус «красный», - отметил в ходе брифинга в РСК заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Садвакас Байгабулов.

    По его словам, был отработан весь алгоритм, на данное физическое лицо был составлен штраф в размере 30 МРП (87 510 тенге) за несоблюдение домашнего карантина.

    Кроме этого, накануне «красный» статус был выявлен у семерых алматинцев. Они не были допущены также в бассейны и фитнес-клубы. На сегодня принимаются меры по привлечению данных жителей к административной ответственности.

    Отметим, постановлением главного государственного врача РК мобильное приложение «Ashyq» могут применять только фитнес-клубы, спа-центры, сауны, бассейны, компьютерные клубы (за исключением лиц до 18 лет), боулинг-клубы городов Нур-Султан, Алматы и Караганда.

    С ответами на часто задаваемые вопросы по работе приложения «Ashyq» можно ознакомиться здесь.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Общество Алматы Минздрав РК
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