Выявленные при проверке качества дорог недостатки устранят в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – В Мангистауской области до конца года должны устранить все недостатки, выявленные при проверке качества дорог. Об этом передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил заведующий лабораторией Мангистауского филиала РГП «Национальный центр качества дорожных активов» Сакен Мухтаров, в прошлом году Мангистауским филиалом «Национального центра качества дорожных активов» проведено 289 контрольных рейдов по автодорогам республиканского значения, состоящим из 13 объектов, расположенных по всей области. Отобрано 613 проб дорожно-строительных материалов. В результате 108 проб вышли без соответствия стандартам, выявили 42 недостатка. На данный момент не устранено 9 дефектов.

В 2021 году проведено 45 контрольных рейдов автомобильных дорог областного значения, состоящих из 5 объектов. Отобрано 434 пробы. 49 проб не соответствуют стандартам, обнаружено 11 дефектов. Два из них до сих пор не исправлены.

«В прошлом год на уровне района 20 раз проводился контрольный рейд автомобильных дорог из 11 объектов значения. Отобрано 189 проб. В результате 63 пробы оказались не соответствующими стандартам. А на автомобильных дорогах городского значения, состоящих из 23 объектов, проведено 70 контрольных рейдов. Отобрано 602 пробы. Из них 45 не соответствуют стандартам, выявлено 9 недостатков. На сегодняшний день ликвидирован только один. Все недостатки, выявленные при проверке качества дорог, будут устранены до конца года», - рассказал Сакен Мухтаров.

По его словам, в дорожной отрасли недостаточно специалистов. Во всех филиалах Национального центра качества дорог не хватает дорожных мастеров, инженеров-сметчиков, лаборантов, дорожных инженеров, водителей автогрейдеров, механизаторов. 2 года назад по инициативе центра стартовала акция «1000 школ». Цель - агитировать выпускников школ выбирать профессии дорожников. В рамках этого мероприятия в 2021 году в Мангистауской области прошли встречи с учащимися 9-11 классов 101 школы в онлайн- и оффлайн-форматах. Кроме Актау были охвачены Мунайлинский, Тупкараганский и Бейнеуский районы.