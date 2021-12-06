Выявили ли омикрон-штамм коронавируса в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Заместитель руководителя управления общественного здоровья Алматы Лаура Мырзагали ответила, были ли выявлены случаи омикрон-штамма коронавируса в городе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день в городе случаев заболевания коронавирусом, вызванным именно мутированным штаммом «омикрон», еще не было зарегистрировано. Но на сегодня организовано и проводится доставка из пяти лабораторий материалов от пациентов, то есть ПЦР-тестов с положительным результатом, в филиал Национального центра экспертизы в Алматы. Это делается для централизованной отправки образцов проб для секвенирования в лабораторию генномодифицированных исследований в городе Нур-Султане», - ответила Лаура Мырзагали.

Ранее она ответила, сколько человек в Алматы записались на платную вакцинацию Pfizer.