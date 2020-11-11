Выясняются причины столкновения самолета авиакомпании «SCAT» со стаей птиц

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Ведется расследование авиационного события, произошедшего сегодня с воздушным судном авиакомпании «SCAT». Инспектора Авиационной администрации Казахстана находятся в аэропорту Атырау для выяснения обстоятельств инцидента совместно с техническим персоналом авиакомпании SCAT, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации РК.

10 ноября текущего года в 22:00 по времени Атырау при выполнении рейса DV-766 по маршруту Атырау-Нур-Султан на воздушном судне Boeing 737 авиакомпании «SCAT» на этапе взлета произошло повреждение левого двигателя по предварительным данным по причине попадания в двигатель стаи птиц. Воздушное судно вернулось в аэропорт вылета. Посадка прошла в штатном режиме, пострадавших нет. Инспектора Авиационной администрации Казахстана находятся в аэропорту Атырау для выяснения обстоятельств произошедшего авиационного события совместно с техническим персоналом авиакомпании SCAT.

АО «Международный аэропорт Атырау» выполняет мероприятия по орнитологическому обеспечению полетов на аэродроме Атырау, имеет квалифицированных специалистов в области авиационной орнитологии, которые осуществляют меры по отпугиванию птиц, а также контроль на приаэродромной территории за условиями, которые могут привлекать птиц.

АО «Авиационная администрация Казахстана» обеспечивает надзор за реализацией эксплуатантом аэродрома необходимых мер по орнитологическому обеспечению полетов и их эффективностью. Основная задача принимаемых мер заключается в снижении привлекательности аэропорта и прилегающей к нему территории для птиц.

Авиационная администрация совместно с авиационной отраслью проводит активную работу по снижению случаев столкновения воздушных судов с птицами в аэропортах Республики Казахстан путем поиска и применения наиболее эффективных мер орнитологического обеспечения полетов. С этой целью в сентябре 2020 года на базе Авиационной администрации был создан координационный совет по предотвращению столкновения воздушных судов с птицами, в состав которого вошли специалисты крупных аэропортов Казахстана, авиакомпаний и организации, специализирующейся в области авиационной орнитологии.

В соответствии с авиационным законодательством Республики Казахстан по данному событию будет проведено расследование для выяснения причин и сопутствующих обстоятельств.