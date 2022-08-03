Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Вывозные таможенные пошлины на необработанную шкуру КРС не изменят в РК
3 Августа 2022 11:48

Вывозные таможенные пошлины на необработанную шкуру КРС не изменят в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В целях развития отечественного производства, принято решение оставить действующие вывозные таможенные пошлины на необработанные шкуры КРС. Об этом говорится в ответе заместителя Премьер-Министра РК – министра торговли и интеграции Бахыта Султанова на запрос депутатов Мажилиса Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Неоднократно поднимался вопрос целесообразности снятия экспортной таможенной пошлины в отношении вывоза необработанных шкур. 8 февраля и 21 апреля 2022 года данный вопрос был рассмотрен на заседании межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях. По его итогам проведен анализ влияния нулевой пошлины в отношении использованных необработанных шкур за 2021 год и принято решение о нецелесообразности отмены экспортной таможенной пошлины», - отмечает Бахыт Султанов в своем ответе.

По данным министра, в настоящее время в республике действует более 10 кожевенных предприятий мощностью обработки до 4 млн шкур крупного рогатого скота в год. Так, за январь-май 2022 года переработано 254 тыс. штук шкур крупного рогатого скота. В том числе производство кожи выросло на 70% и составило 71 млн кв. дм. Экспорт дубленой кожи увеличился в 6,5 раза. В 2020-2021 годах были возобновлены работы предприятий кожевенных заводов, которые ранее простаивали в городах Семей и Аркалык. В мае 2022 года введен в эксплуатацию Таразский кожевенный завод. Он простаивал с 2017 по 2022 год. В настоящее время поступают запросы по закупкам кожи со стороны предприятий Китая и Турции.

«В 2021 году с участием турецкого инвестора начато строительство завода по производству желатина (ТОО «Halavet KZ») в Алматинской области на общую сумму 9,8 млрд тенге. Он позволяет обрабатывать 500 тонн (25 тысяч штук) шкур крупного рогатого скота в день. При этом одним из основных условий инвестора является обеспечение сырьем путем введения ограничительных мер. Запуск проекта запланирован на май 2023 года. Учитывая изложенное, а также в целях развития отечественного производства, считаем целесообразным оставить действующие вывозные таможенные пошлины на необработанные крупные шкуры. При этом, при необходимости, уполномоченным государственным органом будет рассмотрен вопрос об отмене пошлин на необработанные мелкие шкуры», - говорится в ответе на депутатский запрос.


Фото: bgleatherbags.com


Читайте также
Экспорт шерсти увеличился в 3,8 раза в Казахстане
Цены на газ в Европе снова превышают $2200 за тысячу кубометров
Почти 64 кг муки потребляет ежегодно один казахстанец
Потери доходов производителей маслосемян будут колоссальными – Зерновой союз Казахстана
Фермеры предлагают установить минимальную цену на пшеницу
Казахстан может потерять главного импортера ячменя
Зернопроизводители Казахстана опасаются убытков в предстоящем сезоне
Проекты на сумму 214 млрд тенге реализуют в моногородах Карагандинской области
Популярное
1 Двухлетний мальчик провалился в люк в центре столицы
2 Новые маршруты поездов запускают в Казахстане
3 Работу акимата Кокшетау и департамента по ЧС раскритиковал аким Акмолинской области
4 Лифт упал в многоэтажке Нур-Султана
5 Бауржан Аленов возглавил департамент полиции Алматинской области

Лента новостей

Тенденции
Санат Кушкумбаев
Саудовская сторона с интересом восприняла планы Казахстана
Никита Шаталов
Казахстан может стать стабильным поставщиком пшеницы на мировой рынок
Архив