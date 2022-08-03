3 Августа 2022 11:48

Вывозные таможенные пошлины на необработанную шкуру КРС не изменят в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В целях развития отечественного производства, принято решение оставить действующие вывозные таможенные пошлины на необработанные шкуры КРС. Об этом говорится в ответе заместителя Премьер-Министра РК – министра торговли и интеграции Бахыта Султанова на запрос депутатов Мажилиса Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Неоднократно поднимался вопрос целесообразности снятия экспортной таможенной пошлины в отношении вывоза необработанных шкур. 8 февраля и 21 апреля 2022 года данный вопрос был рассмотрен на заседании межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях. По его итогам проведен анализ влияния нулевой пошлины в отношении использованных необработанных шкур за 2021 год и принято решение о нецелесообразности отмены экспортной таможенной пошлины», - отмечает Бахыт Султанов в своем ответе.

По данным министра, в настоящее время в республике действует более 10 кожевенных предприятий мощностью обработки до 4 млн шкур крупного рогатого скота в год. Так, за январь-май 2022 года переработано 254 тыс. штук шкур крупного рогатого скота. В том числе производство кожи выросло на 70% и составило 71 млн кв. дм. Экспорт дубленой кожи увеличился в 6,5 раза. В 2020-2021 годах были возобновлены работы предприятий кожевенных заводов, которые ранее простаивали в городах Семей и Аркалык. В мае 2022 года введен в эксплуатацию Таразский кожевенный завод. Он простаивал с 2017 по 2022 год. В настоящее время поступают запросы по закупкам кожи со стороны предприятий Китая и Турции.

«В 2021 году с участием турецкого инвестора начато строительство завода по производству желатина (ТОО «Halavet KZ») в Алматинской области на общую сумму 9,8 млрд тенге. Он позволяет обрабатывать 500 тонн (25 тысяч штук) шкур крупного рогатого скота в день. При этом одним из основных условий инвестора является обеспечение сырьем путем введения ограничительных мер. Запуск проекта запланирован на май 2023 года. Учитывая изложенное, а также в целях развития отечественного производства, считаем целесообразным оставить действующие вывозные таможенные пошлины на необработанные крупные шкуры. При этом, при необходимости, уполномоченным государственным органом будет рассмотрен вопрос об отмене пошлин на необработанные мелкие шкуры», - говорится в ответе на депутатский запрос.





Фото: bgleatherbags.com