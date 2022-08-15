15 Августа 2022 15:10

Высыхание судоходной реки Рейн ставит под угрозу экономику Европы

БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ – Уровень воды в реке Рейн в Германии сокращается, что нарушает цепочки поставок грузов, создавая новые проблемы для испытывающей трудности немецкой экономики, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

В прошлом месяце Федеральный институт гидрологии Германии предупредил, что расход воды уже составляет всего 45 процентов по манометру Кауб от среднего уровня для этого времени года. Агентство заявило, что это нарушает судоходство по самому важному внутреннему водному пути страны.

Не смотря на то, что уровень воды не достиг предельного низкого уровня, грузовым судам уже приходится сокращать количество погрузок. Так, если на манометре Кауб уровень воды ниже 75 сантиметров, то крупному контейнеровозу приходится сокращать загрузку примерно до 30 процентов.

Аналитик банка UBS Анри Патрико отметил, что падение уровня воды в реке затрудняет поставки энергоносителей. Так, большая часть необходимого каменного угля транспортируется в Германию из голландских портов Амстердама, Роттердама и Антверпена баржами по реке Рейн.

Главный экономист по Европе Эндрю Кеннингем сообщил, что если падение уровня воды сохранится до декабря, это может вычесть 0,2 процента из ВВП ФРГ во втором полугодии и усилить инфляцию.

Исследователи из Кильского института мировой экономики ранее обнаружили, что за месяц маловодья объем промышленного производства в стране может упасть примерно на 1 процент.

Значительная часть Европы страдает от сильной жары и засухи. Исток знаменитой лондонской реки Темзы пересох. Высокая температура речной воды во Франции затруднила работу некоторых атомных электростанций. А на севере Италии фермеры борются с сильнейшей засухой за последние 70 лет, что сказывается на производстве различных культур - от сои до пармезана.

Фото: edition.cnn.com