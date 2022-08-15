Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Высыхание судоходной реки Рейн ставит под угрозу экономику Европы
15 Августа 2022 15:10

Высыхание судоходной реки Рейн ставит под угрозу экономику Европы

БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ – Уровень воды в реке Рейн в Германии сокращается, что нарушает цепочки поставок грузов, создавая новые проблемы для испытывающей трудности немецкой экономики, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

В прошлом месяце Федеральный институт гидрологии Германии предупредил, что расход воды уже составляет всего 45 процентов по манометру Кауб от среднего уровня для этого времени года. Агентство заявило, что это нарушает судоходство по самому важному внутреннему водному пути страны.

Не смотря на то, что уровень воды не достиг предельного низкого уровня, грузовым судам уже приходится сокращать количество погрузок. Так, если на манометре Кауб уровень воды ниже 75 сантиметров, то крупному контейнеровозу приходится сокращать загрузку примерно до 30 процентов.

Аналитик банка UBS Анри Патрико отметил, что падение уровня воды в реке затрудняет поставки энергоносителей. Так, большая часть необходимого каменного угля транспортируется в Германию из голландских портов Амстердама, Роттердама и Антверпена баржами по реке Рейн.

Главный экономист по Европе Эндрю Кеннингем сообщил, что если падение уровня воды сохранится до декабря, это может вычесть 0,2 процента из ВВП ФРГ во втором полугодии и усилить инфляцию.

Исследователи из Кильского института мировой экономики ранее обнаружили, что за месяц маловодья объем промышленного производства в стране может упасть примерно на 1 процент.

Значительная часть Европы страдает от сильной жары и засухи. Исток знаменитой лондонской реки Темзы пересох. Высокая температура речной воды во Франции затруднила работу некоторых атомных электростанций. А на севере Италии фермеры борются с сильнейшей засухой за последние 70 лет, что сказывается на производстве различных культур - от сои до пармезана.


Фото: edition.cnn.com

Новости по теме
Замедление темпов роста ВВП прогнозируется в Кыргызстане
Спецзаседание Транспортного координационного комитета прошло в Стамбуле
Более 111 тыс. жителей Туркестанской области имеют просроченные кредиты
Читайте также
Сезон проливных дождей в Судане привел в общей сложности к гибели 77 человек
Ураганы и шторма во Франции и Италии унесли жизни восьми человек
Более 14 тыс. случаев заражения оспой обезьян зарегистрировали в США
Число заболевания COVID-19 сократилось, а смертность в Азии возросла - ВОЗ
Крупнейшая за 30 лет забастовка в Великобритании: отменено 80% поездов
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 590 млн
Годовая инфляция в еврозоне достигла рекордных показателей
Евросоюз мобилизует 369 спасателей для борьбы с лесными пожарами
Новости партнеров
Популярное
1 Плевки на улице: За один день в Нур-Султане выявили 23 нарушителя
2 Незаконную выдачу водительских удостоверений пресекли в Актобе
3 Пресечен ввоз 8 тыс. доз синтетических наркотиков в Усть-Каменогорск
4 Две копии российского Nissan выявили на дорогах Алматы
5 Можно ли казахстанцам плевать в урну

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Общество должно взять за основу принцип нулевой терпимости к любому проявлению насилия
Марат Шибутов
Школьная форма особо не нужна
Архив