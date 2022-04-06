Высвобождаемые из проекта «Тенгиз» рабочие получат новую работу - Ералы Тугжанов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов прокомментировал перспективы 39 тысяч рабочих, высвобождаемых с проекта «Тенгиз», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Этот вопрос на пленарном заседании Мажилиса поднял депутат Салимжан Накпаев.

«К нам вышли сотрудники компании «Тенгизшевройл», которая работает в Атырау. В ближайшее время на руднике «Тенгиз» завершится строительство крупного проекта, и рабочие на нем будут освобождены. В целом, по прогнозам компании, на руднике «Тенгиз» завершится строительство проекта расширения «Болашак» и к 2022 году сократится около 39 500 человек. Из них 37 100 - это казахстанские кадры», - сказал депутат.

По его словам, данное сокращение коснется рынка труда во всех регионах Казахстана.

«В связи с этим, налажен ли порядок трудоустройства работников, которые возвращаются в свои регионы? Вместе с казахстанцами на этом проекте будут сокращены 2 400 иностранных кадров. Будет ли предоставлена работа нашим сотрудникам при трудоустройстве или будет отдаваться предпочтение нашим гостям из-за рубежа?» - спросил мажилисмен.

Отвечая на вопрос, заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов отметил, что этот вопрос стоит на повестке дня.

«В прошлом была прямая встреча с руководителем «Тенгизшевройл». На этой же встрече был подписан специальный меморандум между «ТШО», министерствами энергетики и труда. Все 39 тысяч человек не останутся без работы в один период. Сейчас работа разделена на 4 этапа. Мы ожидаем, что 2,7 тысячи человек будут освобождены в первом квартале, 9 тысяч - во втором, 11 тысяч - в третьем, 13 тысяч - в четвертом», - сказал замглавы Правительства.

Вице-премьер также отметил, что граждане, привлеченные в проект «Тенгиз» из-за рубежа, после высвобождения возвращаются в свои страны.

«Сами знаете, в Атырау есть еще несколько компаний отрасли. 17,5 тысячи наших работников мы планируем направить туда. Во-вторых, только 40 процентов работающих там - это население самого Атырау. Остальные задействованы в основном из 5 регионов. С теми же регионами сейчас работают сотрудники, которые ставят на повестку дня вопросы переобучения, возвращения на родину граждан, с которыми ведется ежедневная системная работа», - пояснил Ералы Тугжанов.