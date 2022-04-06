Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Высвобождаемые из проекта «Тенгиз» рабочие получат новую работу - Ералы Тугжанов

Автор:  
Серик Сабеков
6 Апреля 2022, 15:02
Высвобождаемые из проекта «Тенгиз» рабочие получат новую работу - Ералы Тугжанов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов прокомментировал перспективы 39 тысяч рабочих, высвобождаемых с проекта «Тенгиз», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Этот вопрос на пленарном заседании Мажилиса поднял депутат Салимжан Накпаев.

«К нам вышли сотрудники компании «Тенгизшевройл», которая работает в Атырау. В ближайшее время на руднике «Тенгиз» завершится строительство крупного проекта, и рабочие на нем будут освобождены. В целом, по прогнозам компании, на руднике «Тенгиз» завершится строительство проекта расширения «Болашак» и к 2022 году сократится около 39 500 человек. Из них 37 100 - это казахстанские кадры», - сказал депутат.

По его словам, данное сокращение коснется рынка труда во всех регионах Казахстана.

«В связи с этим, налажен ли порядок трудоустройства работников, которые возвращаются в свои регионы? Вместе с казахстанцами на этом проекте будут сокращены 2 400 иностранных кадров. Будет ли предоставлена работа нашим сотрудникам при трудоустройстве или будет отдаваться предпочтение нашим гостям из-за рубежа?» - спросил мажилисмен.

Отвечая на вопрос, заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов отметил, что этот вопрос стоит на повестке дня.

«В прошлом была прямая встреча с руководителем «Тенгизшевройл». На этой же встрече был подписан специальный меморандум между «ТШО», министерствами энергетики и труда. Все 39 тысяч человек не останутся без работы в один период. Сейчас работа разделена на 4 этапа. Мы ожидаем, что 2,7 тысячи человек будут освобождены в первом квартале, 9 тысяч - во втором, 11 тысяч - в третьем, 13 тысяч - в четвертом», - сказал замглавы Правительства.

Вице-премьер также отметил, что граждане, привлеченные в проект «Тенгиз» из-за рубежа, после высвобождения возвращаются в свои страны.

«Сами знаете, в Атырау есть еще несколько компаний отрасли. 17,5 тысячи наших работников мы планируем направить туда. Во-вторых, только 40 процентов работающих там - это население самого Атырау. Остальные задействованы в основном из 5 регионов. С теми же регионами сейчас работают сотрудники, которые ставят на повестку дня вопросы переобучения, возвращения на родину граждан, с которыми ведется ежедневная системная работа», - пояснил Ералы Тугжанов.

Атырауская область   Занятость   Регионы Казахстана   Общество   Ералы Тугжанов  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной