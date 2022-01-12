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Выступление Президента РК на заседании Мажилиса можно считать знаковым - Александр Артеменко

12 Января 2022 15:00
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Выступление Президента РК на заседании Мажилиса можно считать знаковым - Александр Артеменко

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – «Знаковым» назвал выступление Президента Республики Казахстан на заседании Мажилиса председатель ОО «Русская община Акмолинской области» Александр Артеменко. Своим мнением он поделился с корреспондентом МИА «Казинформ».

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«Выступление Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева на заседании Мажилиса без преувеличения можно считать знаковым. Было открыто сказано о социальном неравенстве в стране, отрыве властей от реальной жизни и проблем народа. Для миллионов простых людей очень важно услышать эти слова, чтобы поверить, что качество жизни обязательно изменится в лучшую сторону», - поделился А. Артеменко.

По словам собеседника, на самом высоком уровне были признаны ошибки в работе Правительства и в сжатые сроки проведена работа над ними, определены способы их устранения.

«Не вызывает сомнений верность и конструктивность предложенных мер по поддержке бизнеса, предпринимательства, образования и культуры. Уверен, что общественный социальный фонд, который поручил создать Президент, станет поистине народным. Наша страна обладает большим потенциалом. У нас есть нефть, газ, природные ископаемые. Самое главное – у нас дружный, трудолюбивый народ. Наши дети должны бесплатно получать лечение в лучших республиканских и международных медицинских центрах, заниматься спортом и творчеством, представлять Казахстан на международных соревнованиях и конкурсах», - считает спикер.

А. Артеменко подчеркивает правоту Президента и в отношении необходимости решать вопросы высшего технического образования.

«Сейчас все сферы жизни очень тесно связаны с информатикой и техникой. У нашей молодежи появится прекрасная возможность получить специальность в казахстанских филиалах ведущих мировых вузов. Считаю, что пример филиала МГУ на деле это подтверждает. В это непростое время от каждого из нас зависит будущее нашей страны. И это не громкие слова, это на самом деле так. Надо сохранить лучшее, что всегда было в нашем многонациональном обществе: дружбу, взаимопомощь, согласие и вместе с Президентом строить новый и процветающий Казахстан», - резюмировал А. Артеменко.

Напомним, вчера Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в пленарном заседании Мажилиса Парламента. Полный текст выступления Главы государства на заседании Мажилиса Парламента РК можно прочитать здесь.

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#Президент Казахстана   #Акмолинская область   #Мажилис   #Регионы   #Политика   #ЧП-2022   #Алматинская трагедия  
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Автор:

Оксана Матасова

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