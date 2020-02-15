Выступление Президента Казахстана в Мюнхене покажут в прямом эфире

МЮНХЕН. КАЗИНФОРМ - Выступление Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в рамках 56-й Мюнхенской конференции по безопасности покажут в прямом эфире, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках 56-й Мюнхенской конференции по безопасности Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступит на тему «География имеет значение: Разговор о Центральной Азии». Трансляция начнется в 23:15 часов по времени Нур-Султана. Выступление Президента будет доступно по этой ссылке: https://securityconference.org/en/msc-2020/live/koenigssaal/» , - написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь Президента РК Берик Уали.