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Выступление Президента Казахстана в Мюнхене покажут в прямом эфире

15 Февраля 2020 23:05
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Выступление Президента Казахстана в Мюнхене покажут в прямом эфире

МЮНХЕН. КАЗИНФОРМ - Выступление Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в рамках 56-й Мюнхенской конференции по безопасности покажут в прямом эфире, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В рамках 56-й Мюнхенской конференции по безопасности Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступит на тему «География имеет значение: Разговор о Центральной Азии». Трансляция начнется в 23:15 часов по времени Нур-Султана. Выступление Президента будет доступно по этой ссылке: https://securityconference.org/en/msc-2020/live/koenigssaal/» , - написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь Президента РК Берик Уали.

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Ключевые слова: Президент Казахстана, Германия,
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Автор:

Ринат Дусумов

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