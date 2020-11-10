Выступление Президента Казахстана на заседании Совета глав государств - членов ШОС

НУр-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликован полный текст выступления Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на заседании Совета глав государств-членов ШОС, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Уважаемый Владимир Владимирович!

Уважаемые коллеги!

Прежде всего, хочу выразить глубокую признательность российскому председательству и лично Вам, уважаемый Владимир Владимирович, за организацию данного мероприятия.

Пользуясь случаем, поздравляю Президента Таджикистана Эмомали Шариповича Рахмона с убедительной победой на недавних президентских выборах.

Среди нас находится исполняющий обязанности Президента Кыргызской Республики Садыр Нургожоевич Жапаров, принявший на себя ответственность за судьбу братской нам страны в период политического кризиса.

Пандемия коронавируса не позволила нам встретиться в очном формате, однако это нисколько не умаляет важности саммита.

Российское председательство при полной поддержке всех государств-членов и Секретариата Организации было продуктивным и полезным.

ШОС продолжает функционировать в штатном режиме, подтверждая свою востребованность и жизнеспособность.

Пакет документов, который мы сегодня планируем утвердить, – яркое тому свидетельство. Убежден, все они будут работать на благо дальнейшего укрепления авторитета ШОС.

Уважаемые коллеги!

За прошедшие без малого 20 лет мы проделали большой путь.

ШОС стала одной из самых успешных международных организаций. Она по праву рассматривается как эффективный инструмент укрепления сотрудничества и доверия на пространстве, охватывающем четверть территории планеты, 40 % населения Земли и треть мирового ВВП.

В то же время ситуация в зоне ответственности ШОС является довольно сложной и вступила в процесс глубинной трансформации.

Коронавирус стал жестким испытанием для мирового сообщества, наглядно показал все изъяны международного сотрудничества.

Пандемия усугубила кризис доверия между глобальными державами. Существующие механизмы превентивной дипломатии и конфликтного урегулирования дали серьезные сбои.

Усиливаются угрозы безопасности, включая терроризм, гонку вооружений, разного рода гибридные войны, изменение климата.

В сфере геоэкономики наблюдается столкновение двух полярных тенденций – глобализма и национализма.

По данным Организации Объединенных Наций, спад мировой экономики по итогам 2020 года достигнет 4,4 %, международные туристские потоки сократятся почти на 70 %, потоки прямых инвестиций обвалятся до 40 %.

В этих условиях мы должны найти эффективное решение наиболее актуального вопроса: как нам адаптировать ШОС к сложным реалиям во имя глубинных интересов наших граждан?

Уверен, «шанхайский дух», а также солидный опыт совместного поиска консолидированных ответов на вызовы современности, в конечном счете, позволят решить эту масштабную задачу.

Казахстан считает принципиально важным, чтобы общие усилия были направлены на достижение благородной цели: «Всё – для людей». В этом вижу гарантию укрепления нашего «коллективного иммунитета» перед лицом пандемии и других глобальных вызовов.

Поэтому хотел бы акцентировать Ваше внимание на ряде важных моментов.

ШОС оказалась на высоте в плане координации усилий по преодолению негативных последствий пандемии.

Понятная для всех наших народов пословица «друг познается в беде» наиболее точно отражает дух сотрудничества государств-членов ШОС в ходе обострения этой разрушительной эпидемии.

Взаимная гуманитарная помощь и направление специалистов-эпидемиологов помогли стабилизировать ситуацию в наших странах.

Казахстан выражает благодарность соответствующим странам, включая Россию и Китай, за активное и продуктивное сотрудничество по данной глобальной проблеме.

В то же время мы все хорошо понимаем, что предстоит длительная борьба против пандемии и ее влияния как на здоровье наших граждан, так и на экономику государств-членов ШОС.

Есть все основания полагать, что утверждение на сегодняшнем заседании Комплексного плана совместных действий по противодействию угрозам эпидемий – это коллективный ответ на вызовы времени.

Важной считаем нашу инициативу о создании под эгидой ВОЗ Сети региональных центров по контролю над заболеваниями и биобезопасности.

Мировая турбулентность привела к нежелательной активизации «сил трех зол» – сепаратизма, терроризма и экстремизма.

Адекватным ответом нашей Организации на растущие риски видится активная реализация Программы сотрудничества государств-членов ШОС в противодействии терроризму, сепаратизму и экстремизму, в том числе в Интернете.

Перевод многих сфер общественной и экономической жизни в онлайн-пространство актуализирует тематику кибербезопасности.

Поэтому выступаем за оперативное создание Центра информационной безопасности на базе РАТС ШОС.

Для сообщества ШОС актуальным является вопрос восстановления Афганистана.

Казахстан готов к продолжению сотрудничества в рамках Контактной группы «ШОС – Афганистан» с акцентом на социально-экономическую реабилитацию этой страны.

От стабилизации ситуации в Афганистане зависят перспективы налаживания более масштабного сотрудничества в Евразийском пространстве.

Сейчас уже очевидным становится тот факт, что силовыми методами победить «силы трех зол» будет очень трудно.

Для мобилизации созидательного потенциала наших народов в противодействии терроризму, экстремизму, сепаратизму и девальвации духовных ценностей важно развивать уникальное культурное наследие государств ШОС.

Поэтому мы поддерживаем объявление юбилейного для нашей Организации следующего года Годом культуры ШОС.

Эскалация глобальной гонки вооружений актуализирует необходимость запуска системы контроля над биологическим оружием.

Все мы хорошо осознаем риски, связанные с угрозой биотерроризма. В ходе 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН мною было предложено учредить Международное агентство по биологической безопасности. Рассчитываю на поддержку в этом вопросе со стороны коллег по ШОС.

Усиление протекционизма и разрыв международных цепочек товарных поставок делают неотложной задачу раскрытия экономического потенциала нашей Организации.

Надеемся на то, что утверждение Плана действий по реализации Стратегии развития ШОС до 2025 года будет способствовать восстановлению и наращиванию взаимной торговли.

Решение указанной задачи требует ускорения переговоров по созданию механизма финансирования проектной деятельности.

Хороший импульс такой работе придало бы принятие мер в виде Дорожной карты по постепенному увеличению доли национальных валют во взаимных расчетах, а также создание Евразийского финансового консультационного механизма.

Решающую роль в обеспечении устойчивого развития наших стран в условиях пандемии играют инновационные технологии.

Открываются новые горизонты цифровой трансформации наших экономик.

Убежден, скорейшее согласование Концепции по Пулу технопарков ШОС позволит гармонизировать усилия по переводу национальных экономик на инновационные рельсы.

Имея в виду обеспечение привлекательности сельских регионов в качестве центров экономической активности, мы приветствуем принятие сегодня Концепции сотрудничества по развитию удаленных и сельских территорий в цифровую эпоху.

Укрепление транспортно-логистического сотрудничества имеет решающее значение для расширения торговли между странами-членами ШОС.

Считаю важным обеспечить синергию национальных программ инфраструктурного развития государств-членов и наблюдателей ШОС.

Выражаю также готовность к совместной работе по согласованию и подписанию Программы развития дорог ШОС.

Связующим звеном наших общих усилий, безусловно, выступает мегапроект развития «Пояса и пути». Казахстан будет прилагать должные усилия по совместной реализации инфраструктурных и логистических проектов, что пойдет на пользу и нашей экономике, и, конечно же, экономикам наших партнеров.

Мы обязаны держать в фокусе внимания экологические проблемы и их негативные последствия для социально-экономического развития наших народов.

Поэтому крайне важно усилить взаимодействие по этой проблематике соответствующих ведомств государств-участников ШОС.

Составление Реестра экологических проблем ШОС, требующих неотложного коллективного решения, позволило бы сформировать целостную картину состояния дел в этой области.

Уважаемые коллеги!

Текущий год проходит под знаком 75-летия окончания Второй Мировой войны и создания ООН. В следующем году мы отметим 20-летие ШОС.

Эти исторические вехи напоминают нам об исключительной важности согласованного подхода к решению региональных и глобальных проблем.

Внешняя открытость и нацеленность на расширение круга международных партнерств по сути являются гарантией эффективности нашей Организации.

Приветствуем Решения о подписании Меморандумов о сотрудничестве ШОС с другими международными организациями, в том числе входящими в систему ООН.

Юбилей ШОС – это хорошая возможность не только отметить ее весомые успехи, но и выявить уязвимые стороны, осмыслить промахи, чтобы извлечь полезные уроки.

Поэтому предлагаю поручить Секретариату подготовить всесторонний анализ функционирования ШОС с внесением конкретных предложений по совершенствованию деятельности механизмов и органов Организации.

Наши народы возлагают на ШОС большие надежды. Они рассчитывают, что плодотворное сотрудничество в рамках Организации на основе компромисса и учета взаимных интересов позволит нам с честью выдержать нынешние испытания и грядущие вызовы, улучшить благосостояние граждан.

Призываю лидеров государств-участников ШОС теснее сомкнуть ряды во имя решения общих задач и укрепления «шанхайского духа».

Желаю нашим таджикским друзьям успешного председательства в ШОС.

Благодарю за внимание.