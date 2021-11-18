Выступление Главы государства на расширенном заседании коллегии МИД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды публикует перевод выступления Главы государства на расширенном заседании коллегии МИД РК.

Уважаемые участники коллегии, послы!

Это мероприятие проходит накануне 30-летнего юбилея Независимости Республики Казахстан.

Наш путь к этой исторической дате ознаменован значительными успехами. Казахстан стал авторитетным государством, активно участвующим в региональных и глобальных процессах.

Основы нашей внешней политики были заложены Елбасы Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым. Под его непосредственным руководством была сформирована профессиональная дипломатическая служба, решены масштабные внешнеполитические задачи.

Поистине беспрецедентным историческим достижением стало полное правовое закрепление государственной границы нашей страны, это позволило значительно укрепить безопасность нашего государства.

Другим важным достижением стало подписание Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, непростая работа над которой продолжалась более 20 лет.

Мы высоко оцениваем вклад государственных служащих, принимавших участие в переговорах. Мною принято решение отметить их труд государственными наградами.

Закрепление границы стало гарантией территориальной целостности Казахстана.

Незыблемыми являются дружественные отношения с нашими стратегическими партнерами – Россией, Китаем и государствами Центральной Азии.

Казахстан установил стратегические связи с США и Европейским Союзом, которые являются ведущими инвестиционными и торговыми партнерами нашей страны.

Мы последовательно следуем принципам многосторонней прагматичной дипломатии.

В этом году исполнилось 30 лет со дня закрытия Семипалатинского полигона.

Решение о добровольном отказе от ядерного оружия способствовало значительному повышению авторитета Казахстана в международном сообществе. Наша страна вошла в число лидеров глобального антиядерного движения. Считаю необходимым в соответствии с предложением Елбасы провести глобальный форум по ядерному разоружению.

Следующий год будет ознаменован 30-летием СВМДА и проведением его VI Саммита в нашей столице. Казахстан нацелен на поэтапную трансформацию Совещания в континентальную организацию по вопросам безопасности и развития.

Казахстанская дипломатия известна своей нацеленностью на поиск компромиссных решений по многим, в том числе самым сложным, международным проблемам. Этот опыт, формировавшийся годами, принес положительные результаты.

Наша страна выступала с миротворческими инициативами, предпринимала посреднические усилия, направленные на урегулирование межгосударственных и гражданских конфликтов.

Мы стремимся установить гармоничные отношения между цивилизациями, проводим Съезды лидеров мировых и традиционных религий.

Все это получило высокую оценку и всестороннюю поддержку со стороны наших зарубежных партнеров.

В частности, в 2010 году нам было доверено историческое председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

В 2017-2018 годах Казахстан был непостоянным членом Совета Безопасности ООН.

Мы входим в число учредителей ряда многосторонних структур на Евразийском континенте.

Мы активно участвуем в деятельности СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, ШОС, ОИС и других объединений.

Недавно мы вместе с рядом братских государств преобразовали Тюркский совет в полноценную Организацию. Это событие положило начало новому этапу сотрудничества тюркоязычных государств.

Выгодное географические положение Казахстана в центре огромного континента, формирование вокруг нашей страны пояса мира, внутриполитическая стабильность и внешнеэкономическая открытость обеспечивают весьма благоприятные условия для иностранных инвесторов.

Сегодня на долю Казахстана приходится 75 % привлеченных в Центральную Азию иностранных капиталов. Это позволило нашей стране стать экономическим лидером региона.

Важнейшая задача, стоящая перед Правительством и дипломатическим корпусом, – это дальнейшее укрепление нашей лидирующей роли в регионе.

Мы не должны сбавлять усилий в данном направлении.

На протяжении вот уже почти двух лет Казахстан и весь мир испытывают на себе тяготы пандемии.

В кризисных условиях наши дипломаты проявили свои лучшие качества. Было оказано содействие тысячам наших сограждан за рубежом. Проделана большая работа по возвращению соотечественников из-за рубежа. Благодаря усилиям дипломатов были обеспечены поставки гуманитарной помощи в Казахстан. Мы со своей стороны также оказали поддержку многим государствам.

«Вакцинная дипломатия» внесла свою лепту в стабилизацию эпидемиологической ситуации в Центральной Азии.

Несмотря на все трудности, вы продолжаете решать поставленные стратегические задачи.

Среди них успешное избрание в ЭКОСОС и Совет по правам человека ООН. В этом году мы председательствуем в Группе стран, не имеющих выхода к морю.

Осуществляется работа по реализации других наших важных инициатив.

Необходимо активизировать работу по созданию Международного агентства по биологической безопасности.

Созидательный характер нашей внешней политики подтвержден вкладом в преодоление острого гуманитарного кризиса в Афганистане.

Уважаемые дипломаты!

Утвержденная мной в прошлом году «Концепция внешней политики на 2020-2030 годы» закрепила неизменность фундаментальных принципов и направлений нашей международной стратегии.

Мы подтвердили особое значение стратегических отношений Казахстана с Россией, Китаем, США, странами Центральной Азии, государствами ЕС.

Казахстан открыт к расширению связей с партнерами в Азии, на Среднем и Ближнем Востоке, в Северной и Южной Америке, Африке.

В целом, нам необходимо расширять горизонты нашей внешней политики. Наш небесно-голубой стяг должен быть представлен во всех основных регионах планеты. Это в полной мере отвечает стратегическим интересам нашей страны.

Кроме того, мы и далее будем нацелены на сохранение ключевого статуса в геополитической и геоэкономической системе Евразии.

Вместе с тем с начала пандемии в мировой политике и экономике происходят тектонические сдвиги, нарастает глобальная напряженность.

В результате сегодня наша страна подошла к переломному моменту.

Перед нами встает долгосрочная задача сохранения и укрепления роли Казахстана на мировой арене.

В этой связи мы должны провести широкую ревизию методов внешнеполитической работы и выработать соответствующие системные меры.

От успешного решения этой задачи зависит, сможет ли отечественная дипломатия соответствовать требованиям времени и чаяниям наших граждан. Прежде всего, речь идет о достойной защите наших государственных интересов.

Сегодня мы проводим первую за последние 6 лет столь масштабную встречу в Министерстве иностранных дел.

Нам предстоит проанализировать и обсудить все накопившиеся проблемные вопросы.

В этой связи хотел бы обратить особое внимание на следующие вопросы.

Первое. Осуществление внешней политики в соответствии с концепцией «слышащего государства» и повышение ее эффективности.

В настоящее время отсутствует по-настоящему единая общенациональная стратегия Казахстана на внешнем поле. Это системная проблема.

Статус министра иностранных дел с учетом его особого положения был повышен до заместителя Премьер-министра. В связи с этим МИД должен наладить тесную межведомственную координацию.

Следует обратить внимание на такие хронические проблемы, как слабое взаимодействие внутри госаппарата и преобладание узковедомственных интересов.

Это приводит к серьезным сбоям и снижению эффективности работы по защите национальных интересов.

Подобные казусы – будь-то обмеление реки Жайык, простаивание казахстанских грузов на китайской границе, ущемление интересов нашего бизнеса на рынках соседних стран и многие другие – негативно влияют на настроения и уровень жизни казахстанцев.

Второе. «Перезагрузка» экономической дипломатии.

В мировой политике особую актуальность приобрели вопросы, связанные с климатом и технологиями.

В условиях постпандемийного восстановления ужесточается конкуренция между государствами за привлечение иностранных инвестиций.

МИД должен наконец сполна использовать свой статус уполномоченного органа в сфере реализации государственной политики по привлечению инвестиций.

Еще одна важная задача – содействие продвижению казахстанского экспорта.

Наша страна должна стать транзитно-логистическим хабом на магистральных путях, соединяющих восток и запад, север и юг.

В качестве основы для этого должны выступить программа «Нұрлы жол» и инфраструктурные инициативы соседних стран.

Министерству отводится особая миссия в данной работе.

Третье. Укрепление лидирующих позиций Казахстана в регионе Центральной Азии.

Как я уже сказал, это очень важная задача.

Считаю, что мы должны смело заявлять о своем особом региональном статусе, поскольку имеем для этого все основания:

- наша экономика намного сильнее других экономик Центральной Азии;

- срединное геостратегическое положение на перекресте ключевых транспортных артерий в Евразии;

- осуществление широкомасштабных и глубинных экономических и демократических преобразований;

- наличие интеллектуального и человеческого потенциала;

- высокий авторитет Казахстана на международной арене.

Эти факторы наделяют нас особой ответственностью за судьбы Центральной Азии.

Наша страна играет важную роль в решении насущных проблем региона.

Убежден, общим интересам Казахстана, государств Центральной Азии, а также России и Китая отвечает скорейшее завершение переговорных процессов в рамках «водной дипломатии».

Справедливое и рациональное использование трансграничных водных ресурсов станет надежным залогом обеспечения региональной продовольственной безопасности.

Четвертое. Равноправное и взаимовыгодное сотрудничество с ведущими мировыми державами и влиятельными в регионе государствами.

Перед лицом нарастающей геополитической конфронтации Казахстан никому себя не противопоставляет и не позволит втянуть себя в международные споры.

Мы ясно определили свой путь: мы осуществляет взвешенную и сбалансированную внешнюю политику, основанную на прагматизме.

При этом мы остаемся приверженными соблюдению взятых на себя двусторонних и многосторонних обязательств.

При возникновении спорных вопросов мы стремимся к поиску разумных решений на основе полного учета наших национальных интересов.

Мы никогда не допустим каких-либо соглашений, которые нанесли бы ущерб таким священным для нас ценностям, как независимость, суверенитет, нерушимость границ и территориальная целостность.

Прежде всего, мы должны решительно отстаивать интересы Казахстана.

Пятое. Формирование обновленного облика казахстанской дипломатии.

Наша дипломатическая служба нуждается в хорошей встряске.

Уход квалифицированных специалистов из Министерства иностранных дел ослабляет его кадровый потенциал, становится серьезным вызовом.

Я не понаслышке знаю, что МИД относится к числу наиболее консервативных структур. С одной стороны, здесь есть положительная сторона в плане сохранения традиций, формирования узкой группы профессиональных дипломатов.

С другой стороны, множество образованных, толковых молодых людей, которые хотят служить своей стране, сталкиваются с непреодолимой стеной при трудоустройстве в Министерство.

Необходимо исправить эту ситуацию.

Время требует кардинальных перемен в кадровой политике.

Дипломатической службе нужны, прежде всего, эрудированные, открытые, патриотично настроенные профессионалы.

Наши дипломаты, представляющие Казахстан за рубежом, должны владеть не только иностранными языками, но, прежде всего, государственным языком.

Уважаемые участники коллегии!

В завершение хотел бы еще раз подчеркнуть: для реализации основных направлений внешней политики Казахстана необходимо продолжить работу с удвоенной энергией.

Нам предстоит синтезировать проверенные временем подходы с новыми решениями.

Уверен, дипломаты всегда будут верно служить интересам нашей страны.

Желаю вам благополучия и успехов в работе!

Спасибо!