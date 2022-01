Выступление балетной труппы из Казахстана произвело фурор в Австралии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ведущий солист балетной труппы «Астана Опера» Бахтияр Адамжан завоевывает публику Зеленого континента. Выступления Заслуженного деятеля Казахстана с большим успехом проходят в эти дни в Австралии в рамках мирового шоу Ballet International Gala, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

Гала-представление, участниками которого также стали ведущие солисты Королевского балета Ковент-Гарден, Американского театра балета и Квинслендского балета, проходят с 26 января по 5 февраля. Лучшие танцовщики из разных уголков планеты представляют свое искусство на двух крупных площадках северо-востока Австралии.

И хотя гала-балет – это не конкурс и не соревнование, но в нем есть что-то от Олимпийских игр: лучшие артисты балета со всего мира показывают свою безупречную технику, создавая необычайную атмосферу праздника. Казахстан на этих показательных выступлениях представляет талантливейший танцовщик Бахтияр Адамжан. В качестве партнерши артист пригласил коллегу из «Астана Опера» Шугылу Адепхан, вместе с которой исполняет экспрессивный номер из балета «Спартак» А. Хачатуряна.

Выпускник Алматинского хореографического училища имени А.В. Селезнева Бахтияр Адамжан начал свою карьеру в театре оперы и балета имени Абая в южной столице. С партии Спартака начался его творческий взлет. После блистательной роли талант артиста был отмечен за пределами страны, он много раз становился лауреатом международных балетных конкурсов в Нью-Йорке, Стамбуле, Сеуле, Москве и других городах, в качестве приглашенного артиста выступал на известных сценах мира. И вот впервые он блещет на подмостках Зеленого континента.

«Первые выступления прошли отлично, – отмечает танцовщик. – Зритель принял нас очень хорошо. Для них это стало большим событием. Зал был полон, его душевная атмосфера, теплый прием и щедрые аплодисменты очень заряжают».

По словам Бахтияра Адамжана, у него сложились теплые дружеские отношения с коллегами.

«Балетный мир очень тесен, поэтому если даже мы не были лично знакомы до этого времени, благодаря социальным сетям знали друг друга», – говорит он.

«От первых выступлений у меня остались только положительные эмоции, – поделилась партнерша Бахтияра – Шугыла Адепхан. – Всем понравился наш номер, он никого не оставил равнодушным».

По словам балерины, во время репетиций и выступлений она внимательно наблюдала за другими танцовщиками, чтобы взять что-то полезное для себя:

«У каждой балетной школы и каждого иностранного артиста есть своя специфика. Очень хорошо, что мы отличаемся друг от друга, так как это позволяет заряжаться энергией, получать мотивацию, вдохновляться», - говорит она.

Ballet International Gala собрал ведущих артистов балета, привлек пристальное внимание публики и вызвал широкий резонанс в средствах массовой информации. Одним из самых обсуждаемых выступлений стал номер артистов «Астана Опера», о чем сообщил целый ряд австралийских и мировых СМИ, в том числе The Australian, The Courier Mail, The Mercury, The Cairns Post и другие. Восторженные отзывы о своих коллегах из столицы Казахстана в социальных сетях разместили и участники шоу.

Один из крупнейших австралийских критиков – обозреватель искусства Фил Браун – высоко оценил выступление Бахтияра и Шугылы на страницах газеты The Courier Mail:

«Невероятно было видеть двух танцовщиков из Казахстана – Бахтияра Адамжана и Шугылу Адепхан, исполняющих отрывок из балета «Спартак». Им было непросто добраться сюда, но с необходимыми документами и соблюдением карантина вместе с другими ребятами из BIG, им удалось погрозить ковиду пальцем и справиться с этой задачей. Казахстанская пара танцевала великолепно прошлым вечером под музыку Арама Хачатуряна - одну из самых красивых, из когда-либо написанных мелодий. И Адамжан выглядел как истинный Спартак. На самом деле, Григорович лично выбрал его на роль и понятно почему. Вместе эта пара показала выступление, которое было умопомрачительно мощным и красивым. И вам необязательно быть ценителем балета, чтобы им насладиться», - пишет критик.

Участие в мероприятиях такого уровня демонстрирует высокую планку казахстанских артистов, с честью представляющих Казахстан на мировой сцене, также как и появление театра «Астана Опера» на афишах в одном ряду с признанными мировыми центрами балетного искусства.

Напомним, 5 и 6 февраля на сцене театра «Астана Балет» развернется красочное действие балета «Золушка» в хореографии Надежды Калининой. Великолепную музыку Сергея Прокофьева исполнит симфонический оркестр театра под руководством дирижера-постановщика Армана Уразгалиева.