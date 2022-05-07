7 Мая 2022 11:32

Выставку в честь легендарной летчицы открыли в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Выездная выставка «Легендарная казахская летчица, вошедшая в историю» открылась в Центральном государственном музее к 100-летию со дня рождения Халық Қаһарманы Хиуаз Доспановой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Выставка организована Историко-краеведческим музеем Атырауской области. Гостей и участников, представителей творческой и общественной интеллигенции Алматы военными маршами встречал оркестр Академии Пограничной службы Комитета национальной безопасности РК.

«Цель выставки – популяризация среди молодежи подвига Народного Героя Хиуаз Доспановой. В Алматы привезено около 90 экспонатов из музейного фонда. А в целом в Атырауском областном краеведческом музее хранятся более 150 экспонатов. Из них 120 - это документы и чертежи, а остальные 30 - личные вещи легендарной летчицы», - отметила и.о. директора Атырауского областного краеведческого музея Динара Бейсенбаева.

Мероприятие пройдет с 6 по 12 мая. Гости могут ознакомиться с героическим подвигом летчицы-штурмана, совершившей более 300 боевых вылетов. Также представлены подробные сведения о ее жизненном пути, фронтовые письма, почетные грамоты, полученные за годы трудовой деятельности, фотографии летчицы с родными, с фронтовыми товарищами.

Кроме того, посетители смогут познакомиться с письмами, написанными писателем Абу Сарсенбаевым о великой летчице, и циклом статей о ее героизме, а также с личными вещами и боевыми принадлежностями героини.

На выставке также представлена информация о героях, проявивших мужество в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, удостоенных звания Героя Советского Союза - Каиргали Смагулове, Боране Нысанбаеве, Мусе Баймуханове, Георгии Канцеве, Мукате Мусаеве, Александре Афанасьеве, Филиппе Мазурове, Иване Махорине и полных кавалерах ордена Славы Шукире Еркинове, Гизате Алипове, Евгении Полынине, Сакыпе Кызылове, Гаврииле Шамине.





В другой экспозиции представлены сведения об Алии Молдагуловой, Маншук Маметовой, их школьные, фронтовые фотографии. Часть экспозиции посвящена историческим фактам и фотографиям о Гурьевском пехотном училище и военном госпитале, где в годы войны в Атырауском регионе готовили и отправляли на фронт командиров пулеметных, минометных, стрелковых взводов. А также экспонаты о ветеранах и тружениках тыла, принимавших участие в параде Великой Победы.

Зрители увидят на выставке военную одежду, боевые принадлежности, радио, телефон, образцы перчаток, присланных с тыла, и другие вещи, использовавшиеся на фронте.