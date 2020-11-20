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Выставки, посвященные Дню Первого Президента и Дню Независимости, открылись в столице

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
20 Ноября 2020, 09:54
Выставки, посвященные Дню Первого Президента и Дню Независимости, открылись в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В здании музея Первого Президента Республики Казахстан-Елбасы состоялась торжественная церемония открытия двух выставок: «Исторический код независимого Казахстана» и «Дипломатические дары как часть культурного наследия человечества». Выставки из архивного, книжного и музейного собраний Библиотеки Елбасы подготовлены в рамках серии мероприятий, посвященных Дню Первого Президента и Дню Независимости Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Библиотеки Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы.

В мероприятии приняли участие депутаты Мажилиса Парламента РК, ученые, известные деятели культуры и искусств.

«Этот год для нас ознаменован целым рядом юбилейных памятных дат, многие из которых мы вынуждены были праздновать в режиме онлайн. Поэтому сегодня я безмерно рад видеть наших дорогих гостей здесь. Символично, что выставки, посвященные государственным праздникам и непосредственно связанные с именем Елбасы, открываются здесь, в первой резиденции Первого Президента Казахстана в Нур-Султане. ... В преддверии этих праздников возможность соприкоснуться с важнейшими страницами возрождения и укрепления национального самосознания и исторической памяти народа дает нам импульс созидания. Я уверен, что многое из представленного в наших экспозициях найдет отклик в ваших сердцах, ведь мы – современники огромнейших по масштабам и последствиям свершений и преобразований», – отметил директор Библиотеки Елбасы Амерхан Рахимжанов, поздравив всех присутствующих с предстоящими праздниками.

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«Хочу выразить благодарность руководству и сотрудникам Библиотеки Первого Президента за организацию таких интересных и важных по значимости выставок. В этом году мы празднуем 29-летие независимости. И все это время мы живем в мире и согласии, развиваемся, идем к намеченным целям. Думаю, никто не станет отрицать, что все достижения Казахстана за этот период связаны с именем Нурсултана Абишевича Назарбаева, его идеями, решениями, инициативами и политикой. Благодаря ему наш флаг знают во всех развитых странах мира. Наша задача и задача последующих поколений казахстанцев – сохранить это наследие, приумножить его», – отметил депутат Мажилиса РК, Почетный член Ученого Совета Библиотеки Елбасы Ерсултан Бектурганов.

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«Поздравляю организаторов с открытием сразу двух выставок! Примечательно, что одна из них обращена в прошлое, уходит к корням истории нашей страны, другая представляет дипломатические дары как часть культурного наследия. Эти дары всегда отражают отношения сторон, политическую обстановку в мире, тему переговоров и т.д. Дипломатический талант Елбасы принес Казахстану известность на международной арене, репутацию ответственного и предсказуемого партнера, привлечение инвестиций в страну, председательство во крупнейших международных организациях сотрудничества и многое другое. Имя Нурсултана Абишевича вызывает глубокое уважение во всем мире», – сказал советник директора Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан Дастан Елеукенов.

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На выставке «Исторический код независимого Казахстана» представлены фото-, видео- и текстовые документы, показывающие вклад Первого Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева – Елбасы в возрождение и развитие историко-культурного наследия Великой степи в ходе реализации программных документов по изучению и пропаганде прошлого.

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Музейное собрание Библиотеки Елбасы содержит удивительные экспонаты, значимость которых обусловлена глубоким символизмом, сопричастностью к историческим событиям, особенностями исполнения. Более 70 самых разных и зачастую, редких, произведений часового искусства будут представлены на выставке «Дипломатические дары как часть культурного наследия человечества».

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Основу коллекции составляют подарки, преподнесенные Н.А. Назарбаеву от глав зарубежных государств и правительств, международных организаций и фондов, иностранных делегаций, жителей Казахстана в знак признания международного авторитета страны и ее лидера. На выставке можно увидеть уникальные образцы часового производства, в частности изделия всемирно известных европейских мануфактур: Atmos, Hermle, Berhard Richards Manufacture, Blancpain и др. Особый интерес посетителей могут вызвать часы известного композитора Н.Тлендиева, переданные Н.А. Назарбаеву вдовой композитора; часы «Паровоз» отсылают к первым паровым двигателям периода промышленной революции второй половины XVIII века; часы Atmos – единственные в мире часы, календарь которых рассчитан до 3000 года и др. Особую историческую ценность часам придает наличие дарственных гравировок и клейм, отражающих памятные события. К примеру, часы «Ракета» являются интересным вещественным источником по биографии Н.А. Назарбаева в период, когда он руководил Казахской ССР.

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