Выставка-ярмарка Костанайской области проходит в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН.К АЗИНФОРМ - В Нур-Султане проходит выставка-ярмарка товаропроизводителей Костанайской области, посвященная 30-летию Независимости РК, в рамках марафона «Ауылдың гүлденуі - Қазақстанның гүлденуі» Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

Ярмарка традиционно проходит на специально организованной площадке возле торгово-развлекательного центра «Хан Шатыр». 16 и 17 октября свою продукцию реализуют более 50 предпринимателей из 14 районов и трех городов Костанайской области. Так, можно приобрести продукцию Алтынсаринского, Аулиекольского, Денисовского, Житикаринского, Карабалыкского, Карасуского, Камыстинского, Костанайского, Мендыкаринского, Наурзумского, Сарыкольского, Тарановского, Федоровского, Узункольского районов области, а также городов Аркалык, Рудный, Костанай.

«Товаропроизводители Федоровского района реализуют говядину и баранину общим весом 3,5 тонны. Также мы привезли 20 тонн подсолнечного масла, произведенного в нашем районе. Цены указаны на входе. Ежегодно растет объем производимой продукции», - сказал заместитель акима Федоровского района Арнур Сартов.

С самого утра на ярмарке собралось немало посетителей, желающих приобрести товары по цене производителя. Однако такие карантинные меры, как социальное дистанцирование, ношение масок, полностью соблюдаются.

Предприятия Костанайского региона привезли в столицу более 100 наименований продукции в объеме 270 тонн. Среди них - 50 тонн мяса, 31 тонна молочной продукции, 20 тонн колбасных изделий и полуфабрикатов, 27 тонн круп и макаронных изделий, а также 60 тонн картофеля и овощей, 20 тонн мучных изделий.

Кроме того, среди представленной продукции есть хлебобулочные, кондитерские изделия, мед и др.

«Занимаемся животноводством. В этом году в регионе были хорошие пастбища, мясо сочное. Люди, покупающие наше мясо, говорят, что оно вкусное. Мы рады, что наша продукция реализуется не только в Костанайской области, но и в столице. Государство создает все условия для предпринимателей. Спасибо акиматам Нур-Султана и Костанайской области за предоставленную возможность», – отметил продавец Бекжан.

Посетители ярмарки могут приобрести товары популярных среди жителей Костанайской области предприятий, таких как ТОО «Милх», ТОО «ДЕП», ТОО «Лидер-2010», АО «Баян Сулу», ТОО «Тэрра», ТОО «Промбаза 7», ТОО «Торгай Ет» и др. А цены на ярмарке традиционно на 10-15% дешевле рыночных.

Стоит отметить, в столице в текущем году в целях стабилизации цен на социально-значимые продукты питания запланировано проведение 14 ярмарок с учетом сроков созревания овощей, фруктов. Сезон сельскохозяйственных региональных ярмарок продлится в Нур-Султане до 31 октября. С 21 августа на ярмарках в столице свою продукцию уже представили сельхозтоваропроизводители Туркестанской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Актюбинской и Карагандинской, Павлодарской и Мангистауской областей.