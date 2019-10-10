Выставка в Сеуле, ледовое шоу в Нур-Султане, фильмы: Мама Дениса Тена рассказала о планах

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Какие мероприятия будут проводиться в честь известного фигуриста Дениса Тена в ближайшее время, рассказала его мама Оксана Тен, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«С 4 по 8 ноября в Сеуле (Республика Корея) будет проходить фотовыставка, которая в основном будет состоять из работ Дениса. Он на многие турниры привозил с собой профессиональный фотоаппарат и делал фотосессию со своими друзьями. Мы хотим это мероприятие посвятить его друзьям. Также, наверное, в декабре в Нур-Султане будет ледовое шоу, которое уже проходило в Алматы», - сказала Оксана Тен.

Она также добавила о планах на 2020 год.

«У нас уже вышел художественный фильм Тимура Бекмамбетова, премьера будет в следующем году, дата еще не определена. Фильм снимался в Голливуде, с голливудскими актерами. Тизер будет показан уже на турнире «Мемориал Дениса Тена». Также Канатом Бейсекеевым готовится документальный фильм, еще выйдет документальная книга немецкого журналиста. Она будет состоять из интервью тренеров Дениса, его друзей и великих фигуристов, воспоминания - все это будет в книге. Ну и также анимационный персонаж Mini Denis, который был придуман самим Денисом, разработан и отработан с его художником, все до мелочей. Денис написал много рассказов, книг и стихов, которые мы хотели бы соединить с образом Mini Denis. Кроме того, хотим выпустить музыкальный альбом - Денисом было написано очень много песен, треков. Мы планируем его также в следующем году, так как в этом году слишком много мероприятий, и мы не успеваем», - отметила Оксана Тен.

В Алматы на Halyk Arena стартовал трехдневный турнир «Мемориал Дениса Тена», в котором участвуют спортсмены из 18 стран мира.

С программой турнира можно ознакомиться здесь.

Напомним, бронзовый призер Олимпийских игр-2014 в мужском одиночном катании Денис Тен погиб в возрасте 25 лет от рук грабителей, снявших зеркала с его автомобиля 19 июля 2018 года в Алматы.