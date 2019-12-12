Выставка в честь 750-летия Золотой Орды открылась в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Выставка «Золотая Орда – колыбель казахской государственности» из фондов музея открылась в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Выставка проходит в Центральном государственном музее РК в рамках празднования 750-летия Золотой Орды, анонсированного Главой государства Касым-Жомарт Токаевым.

Президент отметил, что именно по результатам Таласского курултая 1269 года, Улус Жошы (Золотая Орда) обрел полную независимость.

Также была отмечена важность популяризации богатого культурного наследия нашей страны, а сакральные объекты должны стать местами притяжения казахстанцев и иностранных туристов.





Целью выставки является знакомство посетителей с культурой и бытом золотоордынского периода на основе уникальных коллекций, среди которых экспонированы около 300 артефактов из фондовых коллекций Центрального музея, относящихся к XIII-XIV вв.





























Центральный музей РК впервые представил вниманию посетителей фрагменты шелковых тканей от церемониального костюма высшей кочевой аристократии шагатаидов XIII-XIV вв., найденных у поселка Шенгельды (Алматинской области). Экспозиционный материал представлен пятью информационными комплексами.





Это раздел «Снаряжение воина XIII-XIV вв.» демонстрирует поясные наборы из металла, предметы вооружения – наконечники стрел, меч, колчан и т.д. Особое место занимает коллекция уникальных фрагментов шелковых тканей от церемониального костюма высшей кочевой аристократии шагатаидов XIII-XIV вв., найденных у поселка Шенгельды, Алматинской области А.К. Акишевым.





Раздел «Золотоордынские города на территории Казахстана XIII-XIV вв.» знакомит с коллекциями археологических артефактов из городищ золотоордынского периода XIII-XIV вв. – Сарайчика, Отрара, Куйрыктобе и др.

















Раздел «Великий Шелковый путь. Торговля. Предметы импорта. Монеты» представляет предметы импорта, найденные в золотоордынских городах Казахстана, а также серебряные и медные монеты с городища Сарайчик, представляющие продукцию 25 монетных дворов, не только улуса Жоши, но и других государств XIII-XIV вв. н.э.





Раздел «Религии: тенгрианство, ислам, несторианство, зороастризм, буддизм» знакомит с коллекцией надгробных несторианских камней и иконкой.

Раздел «Культовая архитектура XIII-XIV вв.» представлен в экспозиции макетами и архитектурными фрагментами городища Сарайчик, мавзолеев Жоши хана, Алаша хана, Болган ана, Ходжи Ахмеда Яссауи и др.

Выставка представляет большой интерес для ученых, археологов, историков, преподавателей, студентов и учащихся учебных заведений. Она продлится до конца года.



















