15 Июля 2022 20:58

Выставка сельскохозяйственной техники «Jańa Dala/Green Day 2022» открылась в РК

В рамках республиканского Дня поля организована выставка сельскохозяйственной техники «Jańa Dala/Green Day 2022».

Отечественные и иностранные компании представили новое и прогрессивное оборудование. В их числе и немецкая компания «Amazone», которая больше 100 лет занимается производством спецтехники.

На казахстанском рынке компания «Amazone» уже больше 10 лет. По словам генерального директора «Amazone Казахстан» Тобиас Мйнеля, для них в приоритете интересы местных фермеров, поэтому они тесно сотрудничают с научно-производственным центром зернового хозяйства имени академика Бараева.

Опираясь на разработки и достижения казахстанских ученых, «Amazone» производит экономичное оборудование, которое повышает качество урожая. Приобретать новую современную технику фермерам позволяют ежегодные инвестиции и субсидии от государства.







