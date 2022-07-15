Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Выставка сельскохозяйственной техники «Jańa Dala/Green Day 2022» открылась в РК
15 Июля 2022 20:58

Выставка сельскохозяйственной техники «Jańa Dala/Green Day 2022» открылась в РК

В рамках республиканского Дня поля организована выставка сельскохозяйственной техники «Jańa Dala/Green Day 2022».

Отечественные и иностранные компании представили новое и прогрессивное оборудование. В их числе и немецкая компания «Amazone», которая больше 100 лет занимается производством спецтехники.

На казахстанском рынке компания «Amazone» уже больше 10 лет. По словам генерального директора «Amazone Казахстан» Тобиас Мйнеля, для них в приоритете интересы местных фермеров, поэтому они тесно сотрудничают с научно-производственным центром зернового хозяйства имени академика Бараева.

Опираясь на разработки и достижения казахстанских ученых, «Amazone» производит экономичное оборудование, которое повышает качество урожая. Приобретать новую современную технику фермерам позволяют ежегодные инвестиции и субсидии от государства.




Читайте также
Комплексный план по развитию сахарной отрасли разработают в Казахстане
Адвоката Бурхана Жансейтова задержали в Алматы
Агробанк предлагают создать в Казахстане
Около 100 тыс. га земли необходимо для 80% потребления собственного сахара
Мост горит в Нур-Султане
Внедрить льготное кредитование приобретения отечественной сельхозтехники поручил Президент
Аграрная кредитная корпорация приняла участие в Дне поля
Три зоны отдыха подтопило в Алматинской области
Популярное
1 Очередная кормушка для чиновников – экономист о системе ОСМС
2 Коронавирусом заболели 1257 человек в Казахстане
3 Казахстанцам рекомендуют покупать уголь заранее
4 Ночные автобусы до аэропорта запустят в Нур-Султане
5 Неблагоприятные метеоусловия 15 июля ожидаются в трех городах Казахстана

Лента новостей

Архив