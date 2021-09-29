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Выставка-реконструкция произведений художников мира откроется в музее Темиртау

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
29 Сентября 2021, 15:00
Выставка-реконструкция произведений художников мира откроется в музее Темиртау

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ - В Темиртауском историко-краеведческом музее 29 сентября в 15:00 откроется выставка-реконструкция произведений известных художников. Авторы экспонатов - воспитанники SOS Детской деревни, которые постарались воспроизвести картины мастеров на фото, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На протяжении года в SOS Детской деревне Темиртау длился увлекательный творческий процесс обучения детей фотоискусству. Обучение проходило в рамках проекта «Культурное наследие», средства на реализацию которого выделило посольство США в Казахстане. Также детей знакомили с современным взглядом на искусство XX–XXI веков и праздничными традициями США и Казахстана», – рассказали в музее.

Воспитанники вместе с педагогами изучали культуру и историю двух стран, знакомились с произведениями изобразительного искусства, работали на мастер-классах по фотоделу. Результатом плодотворного обучения стали 20 фотографий картин известных казахстанских и американских художников и 20 фоторепродукций, а также 10 снимков из серии «Семейная фотосессия» в стиле XIX–ХХ веков.

Антуражем к каждой фоторепродукции станет демонстрация предметов, использованных для создания фотографий, и фотооборудования.

Также посетители выставки смогут сделать снимки на память в специально оформленной фотозоне.


Карагандинская область   Образование   Культура   США   Общество   Сотрудничество  
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