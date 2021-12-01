Выставка ко Дню Первого Президента Казахстана открылась в Литве

КАУНАС. КАЗИНФОРМ – Посольство Казахстана в Литве совместно с библиотекой-музеем им. Валдаса Адамкуса организовало фотовыставку, посвящённую Дню Первого Президента Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

В приветственной речи Посол Казахстана Виктор Темирбаев отметил, что Н. Назарбаев внес огромный вклад в становление государственности и развитие страны, заложил фундамент устойчивого развития на десятилетия вперед.

Дипломат также ознакомил гостей с проводимой в республике экономической и политической модернизацией, направленной на дальнейшую демократизацию и укрепление прав человека. В Казахстане реализованы три пакета политических реформ, разработанных при участии гражданского общества, политических партий и членов Национального совета общественного доверия.

Ректор Литовского Университета наук здоровья, известный в Казахстане кардиохирург Римантас Бенетис подчеркнул, что Елбасы стал тем лидером, который, взял тяжелый груз ответственности перед страной и её народом в судьбоносный момент после развала СССР. По словам Р. Бенетиса, проработавшего в Казахстане много лет, он сам является свидетелем огромных успехов нашей республики в медицине, экономике, социальной и других сферах.

Гости мероприятия ознакомились с архивными фотографиями, повествующими о Первом Президенте, в том числе его встречах

в разные годы с руководителями Литвы.

Посетители выставки могут увидеть документальные фильмы, содержащие видеоматериалы о деятельности Нурсултана Назарбаева на посту Главы государства и достижениях Казахстана за три десятилетия независимости.

На открытии присутствовали руководители городской мэрии, деловых и академических кругов, почетные консулы иностранных государств, деятели культуры и казахстанские студенты.

Библиотека-музей им Валдаса Адамкуса, Президента Литовской Республики с 1998 по 2009 годы, открыт в городе Каунасе в 2011 году. Первый Президент Казахстана Н. Назарбаев и В. Адамкус внесли большой вклад в развитие казахстанско-литовских отношений и укрепление дружбы между народами двух стран.