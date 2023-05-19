Выставка казахстанских художников открылась в Кыргызстане

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – Накануне, в Бишкеке в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева в честь 95-летия великого кыргызского писателя Чынгыза Айтматова открылась групповая творческая выставка «Достығымыз жарасқан» Туркестанского областного филиала Союза художников Казахстана, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Экспозиция включает работы известных художников-живописцов, членов Союза художников РК, среди них - заслуженные деятели Казахстана Абдуахат Муратбаев, Нұрлан Шилібаев, Едіге Тұрлыбеков, а также Ерғали Палымбетов, Құралбек Қосуақов, Анарәлі Тіленші. Все участники выставки - мастера с ярко выраженной творческой индивидуальностью, создавшие большое количество картин разных видов и жанров.

Открытие выставки совпало с проводимой акцией «Ночь музеев» в Международный день музея, которую с большим интересом и воодушевлением посетило большое количество горожан столицы, иностранных туристов и гостей города. Примечательно, что повышенный интерес к произведениям искусства наших соотечественников проявили не только лица взрослого поколения, но и молодёжь.

Для посетителей акции «Ночь музеев» организованы мастер-классы ремесленников по керамике, коже, рукоделию, лепке, рисованию. В залах экспозиции проходили поэтические вечера на кыргызском и русском языках, звучали национальные произведения местных акынов и музыкантов. Каждый зритель получил массу впечатлений и позитивной энергии.

Выставка продлится до 4 июня.