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Выставка картин «Турция глазами наших учеников» открылась в турецком культурном центре в Нур-Султане

25 Ноября 2021 19:14
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Выставка картин «Турция глазами наших учеников» открылась в турецком культурном центре в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В торгово-развлекательном центре «Хан-Шатыр» в Нур-Султане состоялось торжественное открытие художественной выставки «Турция глазами наших учеников», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Выставка посвящена 700-летию со дня смерти турецкого поэта и мыслителя Юнуса Эмре и турецкому языку.

«Прежде всего, хочу поблагодарить всех, кто пришел на сегодняшнее мероприятие. В связи с пандемией, у нас некоторые планы были отсрочены. Турецкий культурный центр имени Юнуса Эмре в Нур-Султане работает более 10 лет. До сего дня в центре организовывались, в различных форматах, культурные и просветительские мероприятия. В нашем центре, наряду с курсами турецкого языка, есть также мастер-классы по приобщению к изобразительному искусству. Сегодня наши ученики предлагают всеобщему вниманию свои произведения. Они делятся своими впечатлениями от поездок в Турцию посредством рисунков. Безусловно, благодаря таким мероприятиям будет укрепляться сотрудничество между двумя братскими странами», – сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Турецкой Республики в Казахстане Уфук Экиджи.

«После обретения нашей страной независимости одним из первых в Алматы открылось Посольство Турции. Недавно Глава государства участвовал в масштабном форуме, где собрались братья-тюрки. Там говорилось о необходимости дальнейшего укрепления сотрудничества и политико-экономических связей между тюркоязычными странами. Кроме того, приближается День Первого Президента. Как вы знаете, Елбасы внес большой вклад в объединение тюркского мира и усиление его союза. Затем будет отмечаться наш государственный праздник – День Независимости. Из истории известно, что первой признала независимость Казахстана именно Турция. Поэтому, в отношениях двух стран есть не только политика и экономика. Доказательством этому сегодняшнее мероприятие. Благодарю всех участников и организаторов мероприятия», – сказал, в свою очередь, депутат Мажилиса Парламента РК Елнур Бейсенбаев.

На выставке, проводимой при поддержке Посольства Турецкой Республики в Нур-Султане, вниманию жителей столицы и гостей города представлены 35 картин трех граждан Казахстана, которые являются учениками центра. В открытии выставки приняли участие представители дипломатического корпуса, депутаты Парламента РК, представители интеллигенции и ценители искусства.


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#Культура   #Турция   #Сотрудничество  
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