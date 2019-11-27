Выставка «Елбасы и культура» открылась в Национальном музее РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Национальном музее Республики Казахстан открылась выставка «Елбасы и культура» из собрания Библиотеки Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на организаторов.

В торжественной церемонии открытия выставки, посвященной Дню Первого Президента Республики Казахстан, приняли участие известные казахстанские деятели, среди которых Игорь Рогов, Куаныш Султанов, Дархан Мынбай, Азат Перуашев, а также представители зарубежных посольств.

Цель выставки «Елбасы и культура» – показ роли Н.А. Назарбаева в возрождении культуры, продвижении основополагающих духовных ценностей многонационального народа Казахстана на мировом уровне.

«Тема выставки «Елбасы и культура» говорит сама за себя. За годы независимости благодаря политике Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева национальной культуре уделялось особое внимание. То, что мы сегодня находимся в этом прекрасном здании Национального музея, открытого в 2014 году, – яркое тому подтверждение. На сегодняшней выставке представлена лишь часть из обширного собрания Личного архива Елбасы. Но я уверен, что каждый из вас найдет среди материалов выставки сотни знакомых лиц, каждое из которых представляет историческое, литературное, музыкальное, научное наследие Казахстана», – сказал директор Библиотеки Елбасы Амерхан Рахимжанов.

На выставке представлены более 170 документов по тематическим направлениям: государственная политика в сфере культуры за годы независимости, охрана памятников историко-культурного значения, музеи, театры, архивы, библиотеки, архитектура, киноискусство, литература, изобразительное и прикладное искусство Республики Казахстан.

Выставка продлится до 5 января 2020 года.