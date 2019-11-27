-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 19:28
-
-
-
-
-
-
вчера 18:40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 15:40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Выставка «Елбасы и культура» открылась в Национальном музее РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Национальном музее Республики Казахстан открылась выставка «Елбасы и культура» из собрания Библиотеки Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на организаторов.
В торжественной церемонии открытия выставки, посвященной Дню Первого Президента Республики Казахстан, приняли участие известные казахстанские деятели, среди которых Игорь Рогов, Куаныш Султанов, Дархан Мынбай, Азат Перуашев, а также представители зарубежных посольств.
Цель выставки «Елбасы и культура» – показ роли Н.А. Назарбаева в возрождении культуры, продвижении основополагающих духовных ценностей многонационального народа Казахстана на мировом уровне.
«Тема выставки «Елбасы и культура» говорит сама за себя. За годы независимости благодаря политике Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева национальной культуре уделялось особое внимание. То, что мы сегодня находимся в этом прекрасном здании Национального музея, открытого в 2014 году, – яркое тому подтверждение. На сегодняшней выставке представлена лишь часть из обширного собрания Личного архива Елбасы. Но я уверен, что каждый из вас найдет среди материалов выставки сотни знакомых лиц, каждое из которых представляет историческое, литературное, музыкальное, научное наследие Казахстана», – сказал директор Библиотеки Елбасы Амерхан Рахимжанов.
На выставке представлены более 170 документов по тематическим направлениям: государственная политика в сфере культуры за годы независимости, охрана памятников историко-культурного значения, музеи, театры, архивы, библиотеки, архитектура, киноискусство, литература, изобразительное и прикладное искусство Республики Казахстан.
Выставка продлится до 5 января 2020 года.
- Фильм о работе казахстанских поисковых отрядов презентуют в Павлодаре
- Фестиваль «Не просто кино» пройдет в Нур-Султане
- Анонс наиболее важных событий в Казахстане 27 ноября
- Как отметят День Первого Президента в столице
- Скончалась актриса театра и кино Айша Абдуллина в Алматы
- В столице стартовали праздничные мероприятия, посвященные Дню Первого Президента РК
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана