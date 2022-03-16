Высшую аудиторскую палату вместо Счетного комитета предложил создать Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев предложил создать вместо Счетного комитета Высшую аудиторскую палату, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В стране существуют много масштабных проектов, программ. Но, по разным причинам, ход их реализации оставляет желать лучшего. Поэтому Парламенту необходимо усилить контроль за качественной реализацией республиканского бюджета. В этой связи предлагаю создать вместо Счетного комитета высшую Аудиторскую палату. Его председатель должен отчитываться перед депутатами Мажилиса два раза в год. Таким образом, статус Мажилиса усилится», - сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая с ежегодным Посланием народу Казахстана.

Ранее сообщалось, что Президент также поручил изменить избирательную систему депутатского корпуса.