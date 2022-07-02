РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:47, 02 Июль 2022 | GMT +6

    Высокую заболеваемость COVID-19 ожидает ВОЗ в Европе летом

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сейчас в 53 странах Европы регистрируют чуть меньше 500 тыс. заражений коронавирусом ежедневно, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

    «За последний месяц число случаев заражения коронавирусом в Европе выросло в три раза. ВОЗ ожидает высокого уровня заболеваемости COVID-19 в европейских странах этим летом», - заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

    По данным организации, сейчас в 53 странах Европы регистрируют чуть меньше 500 тыс. заражений коронавирусом ежедневно. Суточная смертность находится на уровне лета 2020 года - умирает около 500 человек в день.

    «Поскольку страны в Европе отменили действовавшие ранее ограничения, летом уровень распространения вируса будет высоким. Вирус не исчезнет только потому, что страны перестанут его отслеживать. Он все еще распространяется, все еще меняется и все еще уносит жизни», - сказал господин Клюге.

    ВОЗ оставляет в силе рекомендации по профилактике COVID-19. Организация призвала своевременно делать прививки и носить маски в общественных местах, а людям с симптомами заболевания - изолироваться.

    «Повышенный иммунитет населения и меры, принятые для снижения риска заболевания пожилых людей, являются ключом к предотвращению дальнейшей смертности этим летом», - отметил Ханс Клюге.

    Ранее сообщалось, что в европейских странах наблюдается значительный рост случаев заболевания COVID-19, вызванный новыми подвариантами «омикрон»-штамма BA.4 и BA.5.


    Фото: gettyimages.com



    Теги:
    Коронавирус в мире ВОЗ Здравоохранение Мировые новости Европа
    Сейчас читают
    04:04, 01 Октябрь 2023
    Опасный микропластик обнаружили в облаках
    03:33, 01 Октябрь 2023
    Данир Калдыбеков выиграл турнир ITF Juniors J100 Shymkent Open
    03:00, 01 Октябрь 2023
    Волна убийств захлестнула Швецию
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!