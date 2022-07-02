Высокую заболеваемость COVID-19 ожидает ВОЗ в Европе летом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сейчас в 53 странах Европы регистрируют чуть меньше 500 тыс. заражений коронавирусом ежедневно, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

«За последний месяц число случаев заражения коронавирусом в Европе выросло в три раза. ВОЗ ожидает высокого уровня заболеваемости COVID-19 в европейских странах этим летом», - заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

По данным организации, сейчас в 53 странах Европы регистрируют чуть меньше 500 тыс. заражений коронавирусом ежедневно. Суточная смертность находится на уровне лета 2020 года - умирает около 500 человек в день.

«Поскольку страны в Европе отменили действовавшие ранее ограничения, летом уровень распространения вируса будет высоким. Вирус не исчезнет только потому, что страны перестанут его отслеживать. Он все еще распространяется, все еще меняется и все еще уносит жизни», - сказал господин Клюге.

ВОЗ оставляет в силе рекомендации по профилактике COVID-19. Организация призвала своевременно делать прививки и носить маски в общественных местах, а людям с симптомами заболевания - изолироваться.

«Повышенный иммунитет населения и меры, принятые для снижения риска заболевания пожилых людей, являются ключом к предотвращению дальнейшей смертности этим летом», - отметил Ханс Клюге.

Ранее сообщалось, что в европейских странах наблюдается значительный рост случаев заболевания COVID-19, вызванный новыми подвариантами «омикрон»-штамма BA.4 и BA.5.

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