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    13:26, 09 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Высокую стоимость строительства дорог прокомментировал вице-министр МИИР РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Берик Камалиев прокомментировал высокую стоимость строительства автодорог в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На брифинге в СЦК вице-министр отметил, что очень часто задаются вопросы касательно высокой стоимости строительства автодорог в Казахстане по сравнению с другими странами.

    «Я здесь хотел бы сказать, к примеру, средняя стоимость наших автомобильных дорог составляет в зависимости от категории дорог, от конструкции дорожной одежды от 1 млн до 2,5 млн долларов США, тогда как эта стоимость в соседних странах, европейских странах - составляет от 3 до 5 млн долларов США», - сказал Берик Камалиев на брифинге в СЦК.

    Спикер пояснил, что стоимость проекта определяется на основании проектно-сметной документации после прохождения государственной экспертизы РГП «Госэкспертиза», а качество работ проверяется в соответствии с инструкцией по приемке работ.

    Теги:
    Дороги Другие государственные органы Цены и тарифы Астана МИИР РК Строительство
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