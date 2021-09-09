Высокую стоимость строительства дорог прокомментировал вице-министр МИИР РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Берик Камалиев прокомментировал высокую стоимость строительства автодорог в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге в СЦК вице-министр отметил, что очень часто задаются вопросы касательно высокой стоимости строительства автодорог в Казахстане по сравнению с другими странами.

«Я здесь хотел бы сказать, к примеру, средняя стоимость наших автомобильных дорог составляет в зависимости от категории дорог, от конструкции дорожной одежды от 1 млн до 2,5 млн долларов США, тогда как эта стоимость в соседних странах, европейских странах - составляет от 3 до 5 млн долларов США», - сказал Берик Камалиев на брифинге в СЦК.

Спикер пояснил, что стоимость проекта определяется на основании проектно-сметной документации после прохождения государственной экспертизы РГП «Госэкспертиза», а качество работ проверяется в соответствии с инструкцией по приемке работ.