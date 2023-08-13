Высокую селевую опасность объявили в горах Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В горах Алматы отмечена высокая степень селевой опасности. Туристов призывают не ходить в горы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Уважаемые туристы, жители и гости Алматы, напоминаем, что шансов спастись, попав в селевой поток, практически нет, но встречи с ним можно избежать. Просим не посещать горы Иле-Алатау в связи с риском возникновения селей», - обратились в ДЧС города.

Как действовать в селеопасной обстановке:

- постоянно следить за сообщениями СМИ об обстановке в горах;

- при угрозе или внезапном селе поднимитесь на самые возвышенные точки рельефа;

- не разбивайте палаточный лагерь, не останавливайтесь на отдых и вблизи селеопасных русел, на озерных перемычках (дамбах) и под ними;

- покиньте селеопасное русло, если в верховьях селеопасного бассейна наблюдается ливневый дождь;

«Всегда помните, что застигнутому селевым потоком спастись почти не удается. От селевого потока можно спастись, только избежав его», - добавили спасатели.

ДЧС Алматы и ГУ «Казселезащита» на основании штормового предупреждения «Казгидромет», информируют: в связи с выпавшими и продолжающимися осадками в горных районах и прилегающих территориях, 12-13 августа ожидаются формирование склонового и поверхностного стока, подъемы уровней воды в реках, разливы и затопления.