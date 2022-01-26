Высокотехнологичные операции на глаза начали проводить в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы на базе центральной клинической городской больницы проведен мастер-класс по витреоретинальной хирургии, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЦГКБ.

Это наиболее сложный вид хирургии, применяется при разрывах и отслойках сетчатки, пролиферативной диабетической ретинопатии, кровоизлияниях в стекловидное тело, макулярном отеке и другие.

В рамках мастер-класса было проведено четыре операции пациентам ЦГКБ. Длительность каждой операций составила 30 минут.

Это мероприятие дало обучение докторам больницы к сложным видам операции заднего отрезка глазного яблока, такие как, витрэктомия с тампонированием перфторорганическим соединением (ПФОС), обеспечивая анатомическое сопоставление оболочек при отслойках сетчатки и кровоизлиянии в стекловидном теле.

После проведения эндолазеркоагуляции сетчатки ПФОС заменяется на силикон.

«Для врачей нашей больницы это первый опыт проведения таких операций. Ранее такие операции проводились только в институте глазных болезней. Теперь вот и на базе нашей больницы пациенты с патологией сетчатки и стекловидного тела могут получать высококвалифицированную помощь, результаты которой будут превосходить ожидания наших пациентов. Для проведения подобных операций у нас имеется все необходимое современное, высокотехнологичное оборудование», - рассказала заведующая отделением офтольмологии ЦГКБ Гульзат Абраимова.

Мастер-класс был проведен совместно с хирургами из КазНИИГБ Оразбековым Л.Н, с офтальмологами ЦГКБ и с участием кафедр КазНМУ им С.Ж. Асфендиярова и КРМУ.