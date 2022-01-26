+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -15 °С
Алматы: 0 °С
USD 434.34 EUR 491.93
RUB 5.56 CNY 68.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Высокотехнологичные операции на глаза начали проводить в Алматы

26 Января 2022 14:25
Поделиться:
Высокотехнологичные операции на глаза начали проводить в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы на базе центральной клинической городской больницы проведен мастер-класс по витреоретинальной хирургии, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЦГКБ.

Новости по теме
Руководителя управления здравоохранения назначили в СКО
Рост заболеваемости COVID-19 продолжается во всех районах Атырауской области Три тысячи доз вакцины «Спутник Лайт» доставили в Атырау Женщина с удаленной маткой родила здорового ребёнка в Костанайской области

Это наиболее сложный вид хирургии, применяется при разрывах и отслойках сетчатки, пролиферативной диабетической ретинопатии, кровоизлияниях в стекловидное тело, макулярном отеке и другие.

В рамках мастер-класса было проведено четыре операции пациентам ЦГКБ. Длительность каждой операций составила 30 минут.

Это мероприятие дало обучение докторам больницы к сложным видам операции заднего отрезка глазного яблока, такие как, витрэктомия с тампонированием перфторорганическим соединением (ПФОС), обеспечивая анатомическое сопоставление оболочек при отслойках сетчатки и кровоизлиянии в стекловидном теле.

После проведения эндолазеркоагуляции сетчатки ПФОС заменяется на силикон.

«Для врачей нашей больницы это первый опыт проведения таких операций. Ранее такие операции проводились только в институте глазных болезней. Теперь вот и на базе нашей больницы пациенты с патологией сетчатки и стекловидного тела могут получать высококвалифицированную помощь, результаты которой будут превосходить ожидания наших пациентов. Для проведения подобных операций у нас имеется все необходимое современное, высокотехнологичное оборудование», - рассказала заведующая отделением офтольмологии ЦГКБ Гульзат Абраимова.

Мастер-класс был проведен совместно с хирургами из КазНИИГБ Оразбековым Л.Н, с офтальмологами ЦГКБ и с участием кафедр КазНМУ им С.Ж. Асфендиярова и КРМУ.


Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #Здравоохранение  
Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Новости по теме
Руководителя управления здравоохранения назначили в СКО
Рост заболеваемости COVID-19 продолжается во всех районах Атырауской области
Три тысячи доз вакцины «Спутник Лайт» доставили в Атырау
Женщина с удаленной маткой родила здорового ребёнка в Костанайской области
Популярное
1 Касым-Жомарт Токаев обратился к Председателю КНР Си Цзиньпину
2 Правительство РК приняло постановление в отношении выплат за аренду жилья
3 Полномочия главы БРК досрочно прекращены
4 Долг «Самрук-Казына» составляет почти 18 млрд долларов - депутат
5 Президент РК предложил запустить механизм министерских консультаций «Центральная Азия + Китай»
6 Два пистолета нашли полицейские Алматинской области, осматривая заброшенное здание
Читайте также
Двух россиян без ПЦР-теста не впустили в РК в Павлодарской области
Женщина с удаленной маткой родила здорового ребёнка в Костанайской области
Касым-Жомарт Токаев обратился к Председателю КНР Си Цзиньпину
Правительство РК приняло постановление в отношении выплат за аренду жилья
Полномочия главы БРК досрочно прекращены
Долг «Самрук-Казына» составляет почти 18 млрд долларов - депутат
Президент РК предложил запустить механизм министерских консультаций «Центральная Азия + Китай»
Два пистолета нашли полицейские Алматинской области, осматривая заброшенное здание
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив