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Высокотехнологичную операцию на головном мозге провели женщине врачи в Алматы

14 Февраля 2022 18:52
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Высокотехнологичную операцию на головном мозге провели женщине врачи в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В центральную городскую клиническую больницу Алматы в экстренном порядке поступила 65-летняя пациентка с разрывом аневризма и субарахноидальным кровоизлиянием. Ей провели срочную высокотехнологичную операцию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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После проведенной компьютерной томографии выставлен диагноз: острое нарушение мозгового кровообращения по типу субарахноидального кровоизлияния вследствие разрыва мешотчатой аневризмы передней соединительной артерии.

Врач-нейрохирург Рауан Кастей провел срочную высокотехнологичную операцию на новом оборудовании - биплановой ангиографической установке. Такая дорогостоящая операция предусмотрена в пакете ОСМС, а это значит, что пациентке не нужно было переживать о расходах.

«Операция прошла малоинвазивным способом, что позволяет пациентам быстро восстановиться. Через прокол бедренной артерии по внутренней сонной артерии проводится до аневризмы микрокатетер. Как только кончик микрокатетера оказывается в полости аневризмы, из микрокатетера высвобождается микроспираль, которая изменяет свою форму, и в виде беспорядочного мотка проволоки занимает собой полость аневризмы. При больших размерах аневризмы может понадобиться несколько спиралей. Заполненная проволочной спиралью аневризма выключается из кровотока и постепенно зарастает соединительной тканью, то есть, исключается возможность ее разрыва. Операция прошла успешно, без осложнений. Риск повторного разрыва аневризмы у пациентки был предотвращен. На следующий день пациентка была переведена в палату для дальнейшего лечения», - рассказал Рауан Кастей.

По словам врача провести такую операцию - одно дело, второе - это выходить пациента. В течение двух недель пациентка получала препараты, которые исключат в дальнейшем вторичное осложнение. С учетом динамичного восстановления на днях пациентку выписывают домой.

Ранее сообщалось, что высокотехнологичные операции на глаза начали проводить в Алматы.

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#Алматы   #Здравоохранение   #Общество   #Врачи  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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