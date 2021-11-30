Высокотехнологичную операцию на головном мозге провели в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В приемный покой неврологии Центральной городской клинической больницы Алматы был доставлен 40-летний пациент с подозрением на острое нарушение мозгового кровообращения, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По данным пресс-службы ЦГКБ, больной осмотрен нейрохирургом, была проведена КТ ангиография, где была выявлена разорвавшаяся мешотчатая аневризма передней соединительной артерий.
В экстренном порядке врачом-нейрохирургом Ерболом Макежановым произведена высокотехнологичная операция: эндоваскулярная эмболизация мешотчатой аневризмы с баллонной ассистенцией, что предотвращает ее повторный разрыв. Данная операция подразумевает малоинвазивный способ лечения.
По словам врача-нейрохирурга, современные технологии эндоваскулярной нейрохирургии дают возможность делать эти операции без трепанации черепа.
«Через бедренную артерию по всему организму проводятся специальные катетеры, заходим в аневризму и устанавливаем в нее специальные спирали, после чего аневризма «выключается» (атрофируется) из кровотока, и таким образом исчезает риск кровоизлияния. В данном случае пациент срочно нуждался в хирургическом вмешательстве. Операция прошла успешно. После пробуждения в реанимационном отделении пациент активно жалоб не предъявлял, а ранее беспокоившие головные боли были полностью купированы, и на десятые сутки пациент был выписан из больницы без неврологических выпадений», - отмечает Ербол Макежанов.
Напомним, разрыв аневризмы приводит к кровоизлиянию в мозг, вызывая серьезные осложнения у пациента, в том числе геморрагический инсульт, повреждение нервной системы или смерть.
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