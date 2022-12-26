Высокогорный каток «Медеу» отметил 50-летие

26 Декабря 2022, 16:06

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы прошел праздник в честь 50-летия высокогорного спортивного комплекса «Медеу» с участием известных спортсменов, призеров Олимпийских игр и чемпионатов мира по фигурному катанию. Они показали зрелищное шоу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Медеу является крупнейшим высокогорным спортивным комплексом в мире. Он расположен на высоте 1691 метр над уровнем моря, недалеко от Алматы. Его строительство началось еще осенью 1949 года, а первые официальные всесоюзные соревнования проходили в феврале 1951 года.

В период с 1951 по 1970 годы на месте будущего спорткомплекса функционировал каток с естественным льдом. А в январе 1970 года Президиум Совета Министров СССР принял постановление о строительстве на «Медеу» высокогорного открытого ледового стадиона с искусственными конькобежными дорожками и игровым полем. 28 декабря 1972 года состоялось торжественное открытие нового катка.

Главным инженером строительства катка «Медеу» является Борис Яглинский. Он был большим фанатом конькобежного спорта и сам занимался на любительском уровне.

«Я был главным инженером строительства катка «Медеу», и с удовольствием взял эту обязанность, потому что сам был большим любителем конькобежного спорта. Я приехал в Алма-Ату из Киева в 1958 году, посетил в первую очередь «Медеу», каток в то время уже работал. Каток с естественным льдом был создан еще в 1951 году по инициативе и с участием Константина Кудрявцева (советский конькобежец и легкоатлет, тренер по конькобежному спорту - прим.ред.). Это его детище, он это место нашел», - рассказал историю легендарного катка Борис Яглинский.

Каток открылся 5 февраля 1951 года. Первые конькобежные соревнования подтвердили уникальность этого места. В этот день здесь был установлен два мировых рекорда среди женщин и пять всесоюзных рекордов. Согласно открытым источникам, в период c 1952 по 1988 годы на «Медеу» были установлены 320 рекордов.

«Первые рекорды подтвердили уникальность катка и особенность этого района, особенность климатических условий. Дело в том, что тот лед был высочайшего качества. Он обеспечил высокое скольжение, высокие достижения в конькобежном спорте. Недостатком катка был очень короткий сезон работы», - сказал он.

После открытия «Медеу» зарубежные страны стали строить арены с искусственным льдом, многие соревнования начали проходили там. Тогда в 1970 году на Президиуме Совета Министров СССР было принято решение о строительстве искусственного льда.

«Мне было предложено заняться строительством этого катка, выступить в роли главного инженера. Я с удовольствием согласился. Столкнулись мы с массой проблем. Перед создателями катка стояла задача - создать ледовое покрытие такого же высочайшего качества по скольжению, каким обладал и естественный лед. Но при этом лед должен был работать в течение 5-6 месяцев. Задача была непростая. Не всем удалось создать такую арену. Перед нами еще была задача - обеспечить долговечность этой конструкции. Нам удалось достичь этих результатов», - добавил спикер.

После открытия нового катка на «Медеу» продолжали устанавливать мировые рекорды не только конькобежцы, но прославилась и казахстанская команда по хоккею с мячом. Также здесь проходили показательные выступления фигуристов. Слава высокогорного катка гремела вплоть до второй половины 80-х годов, а потом в мире начали появляться крытые ледовые арены с регулируемым режимом температуры и влажности. Соответственно, многие соревнования проходили уже там.

Известная казахстанская конькобежка, бронзовый призер Олимпийских игр 1998 года, серебряный призер чемпионата мира 1995 года в классическом многоборье, двукратный чемпион зимних Азиатских игр 1996 года Людмила Прокашева добавила, что на «Медеу» в качестве спортсмена приехала в первый раз в октябре 1980 года. Ледовой каток тогда произвел на нее незабываемые впечатления.

«О ледовом катке у меня остались самые лучшие воспоминания. Об этом катке у меня до сих спрашивают иностранные специалисты. Они интересуются, когда возродят «Медеу», чтобы могли еще раз сюда вернуться. Это действительно уникальный объект, единственный в мире, где есть эффект «трубы». Это такой термин в спорте, когда спортсмену дует ветер в спину на обеих прямых. При смене климатических условий, это примерно когда солнце заходит, появляется такой эффект. Он длится всего буквально минутки. Если кто-то из спортсменов попадает в этот эффект, то результат на три головы выше. Потом спортсмены добежать до этого результата не могут. Единственный раз за всю карьеру я попала в этот эффект в 1984 году. Потом я очень долго бежала к этому результату в Европе на лучших катках мира»,- отметила она.

Заместитель акима Алматы Арман Кырыкбаев также подчеркнул, что «Медеу» является самым лучшим, красивым и высокогорным катком в мире.

«Медеу«является тем местом, где за 50 лет легендарной истории было поставлено более 350 мировых рекордов», - сказал замакима на открытии торжественного мероприятия по случаю 50-летия «Медеу».

Он добавил, что в течение следующих нескольких лет на «Медеу» будет произведена реконструкция.

«Архитектурный облик, который является частью культурного наследия всей нашей страны будет сохранен, а все системы жизнеобеспечения и инфраструктура полностью поменяются. Я думаю, что начнется новый этап в жизни нашего любимого катка», - добавил он.

На торжественный праздник специально приехали известные российские фигуристы Роман Костомаров, Евгения Медведева, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Оксана Домнина, Максим Шабалин и Морис Квителашвили.

Ранее сообщалось, что двукратная чемпионка мира и двукратный серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева исполнила номер под песню Димаша Кудайбергена Your Love на музыку Игоря Крутого. Также на льду со своей специальной программой выступила казахстанская фигуристка, серебряный призер чемпионата мира 2019 года, серебряный призер зимней Универсиады 2019 года и бронзовый призер II зимних юношеских Олимпийских игр Элизабет Турсынбаева.