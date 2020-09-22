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Высокое качество зерна нового урожая отмечают в Минсельхозе РК

Автор:  
Серик Сабеков
22 Сентября 2020, 09:36
Высокое качество зерна нового урожая отмечают в Минсельхозе РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр сельского хозяйства Казахстана Сапархан Омаров отметил высокое качество зерна нового урожая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Примечателен и тот факт, что зерно нового урожая характеризуется высокими качественными показателями. Из общего объема сданной на лицензированные хлебоприемные предприятия пшеницы к 1-3 классам отнесено 83,8%, когда в 2019 году данный показатель составлял 67,2%», - сказал Сапархан Омаров.

Доля пшеницы 4-5 классов и неклассной пшеницы снижена до 16,2% против 32,8% в 2019 году.

«Согласно данным о качестве зерна, поступающего на хлебоприемные предприятия, наблюдается значительный рост доли пшеницы с высоким содержанием клейковины, которая, в свою очередь, является одним из важных качественных показателей пшеницы», - отметил Сапархан Омаров.

По словам министра, согласно стандарту содержание клейковины в пшенице 3-класса должно составлять 23%.

«В текущем же году этот показатель намного превышен. В объеме пшеницы 3-класса доля зерна с клейковиной 25-27% достигла 25,4% против 23,4% в 2019 году, а высококачественной пшеницы HI-Proс клейковиной 28% и выше, пользующейся повышенным спросом - 59% против 42,8% в прошлом году», - уточнил Сапархан Омаров.

Глава Минсельхоза добавил, что получение качественного урожая стало возможным благодаря целенаправленной политике государства по поддержке отрасли растениеводства.

Напомним, сегодня глава Минсельхоза рассказал о ходе уборки урожая в Казахстане. Также стало известно, сколько зерна поступило из нового урожая на хлебоприемные предприятия Казахстана.


Правительство РК   Астана   Минсельхоз   Урожай   Сельское хозяйство  
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