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Высокое качество зерна нового урожая отмечает Ербол Карашукеев

Автор:  
Серик Сабеков
27 Сентября 2022, 11:17
Высокое качество зерна нового урожая отмечает Ербол Карашукеев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Всего из нового урожая на лицензированные хлебоприемные предприятия поступило 4,2 млн тонн зерна, что в 2,2 раза превышает объемы зерна, поступившие на ХПП на аналогичную дату в 2021 году. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По состоянию на 26 сентября текущего года, на элеваторы поступило: 3,4 млн тонн пшеницы, что в два раза больше, чем в 2021 году; 564,8 тысяч тонн ячменя, что в 3,4 раза больше, чем в прошлом году; 178,6 тысяч тонн прочих культур, что в 3,1 раза больше, чем в прошлом году», - сказал Ербол Карашукеев.

Министр отметил, что указанные данные еще раз подтверждают опережающие темпы уборки урожая, по сравнению с прошлым годом.

«Примечателен и тот факт, что зерно нового урожая характеризуется высокими качественными показателями. Так, из общего объема сданной на лицензированные хлебоприемные предприятия пшеницы к 1-3 классам отнесено 85,8%», - сообщил Ербол Карашукеев.


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