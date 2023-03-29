Высокодоходные крупные предприятия должны платить в казну больше - Президент Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Высокодоходные крупные предприятия и экспортирующие сырье компании должны платить в казну больше. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Высокодоходные крупные предприятия и экспортирующие сырье компании должны платить в казну больше. Такая практика давно и успешно зарекомендовала себя в мире. И это справедливо. Ситуация в стране кардинально изменилась. Новый Казахстан – это не лозунг, а реальность. Предстоит большая работа, которую всем нам предстоит делать общими усилиями», - обратился Касым-Жомарт Токаев к депутатам, выступая на первой сессии Парламента VIII созыва.

Ранее Президент заявил, что новая модель налоговой политики должна обеспечить оптимальное распределение национального богатства, высокий уровень экономической активности и точечную поддержку приоритетных отраслей экономики.

Сегодня Глава государства Касым-Жомарт Токаев открыл первую сессию Парламента РК VIII созыва.

Напомним, 27 марта Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о созыве первой сессии Парламента Республики Казахстан VIII созыва.

Внеочередные выборы депутатов Мажилиса и маслихатов состоялись в Казахстане 19 марта. Во вторник Центральная избирательная комиссия зарегистрировала депутатов Мажилиса VIII созыва. Депутатам вручили удостоверения и нагрудные знаки. С новым составом Мажилиса Парламента можно ознакомиться здесь.