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Высокий урожай подсолнечника прогнозируют в ВКО
20 Июля 2022 16:11

Высокий урожай подсолнечника прогнозируют в ВКО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казгидромет выпустил предварительный прогноз урожайности подсолнечника на 2022 год, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Согласно полученным предварительным расчетам и учитывая сложившуюся и ожидаемую агрометеорологическую обстановку, урожайность подсолнечника в 2022 году ожидается: около среднемноголетних значений - в Костанайской и Павлодарской областях; выше среднемноголетних значений - в Восточно-Казахстанской области.

Данный прогноз предварительный, в начале августа будет составлен окончательный прогноз с учетом метеорологических условий.

Прогноз по подсолнечным культурам РГП «Казгидрмет» выпускает с 2017 года.


Фото: semeyainasy.kz
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