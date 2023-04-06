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Высокий уровень содержания оксида углерода в воздухе зафиксирован в Атырау

Виктор Сутягин
6 Апреля 2023, 00:21
Высокий уровень содержания оксида углерода в воздухе зафиксирован в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау содержание оксида углерода в атмосфере достигло 672 мг на кубометр при допустимой норме 3-5 мг на кубометр, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Атырау к вечеру в большинстве микрорайонов города вновь появился запах гари. Причина - горящие на побережье Каспийского моря тростниковые заросли, которые тушат со 2 апреля. Площадь возгорания уже превысила 130 гектаров.

Запах гари появился после того, как ветер поменял направление со стороны моря на город. Максимальное содержание оксида углерода, как показывают станции наблюдения, в атмосфере достигло 672 мг на кубометр при допустимой норме 3-5 мг на кубометр.

Превышение наблюдается также по содержанию в атмосферном воздухе других вредных веществ. Клубы поднимающегося на побережье дыма от горящего тростника видны с окраин города.

Ранее в Атырау из-за накрывшего город смога отменили занятия в школах и колледжах.


Экология   Пожар   Атырау  
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