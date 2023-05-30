Высокий рост авиатранзита отмечают в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев сообщил на заседании Правительства, что основные показатели отрасли гражданской авиации демонстрируют стабильный рост, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По итогам прошлого года отечественными авиакомпаниями перевезено 11 млн пассажиров, что на 17% больше в сравнении с 2021 годом (9,4 млн человек). Динамика роста сохраняется и в этом году», - сказал Марат Карабаев.

По данным ведомства, за четыре месяца текущего года число перевезенных пассажиров увеличилось на 38% и составило 3,6 млн человек (2022 год – 2,6 млн человек).

«Высокими темпами растет авиатранзит. В текущей обстановке Казахстан становится более привлекательным для транзитных полетов. Объем обслуженных полетов за 2022 год составил 410 тысяч самолетов, что на 90% превышает показатель 2021 года (215 тысяч самолетов)», - отметил Марат Карабаев.

В министерстве сообщают, что наблюдается рост за 4 месяца 2023 года (119,7 тысяч самолетов), что на 26% больше показателя 2022 года (94,9 тысяч самолетов).

Также министр проинформировал, что уровень соответствия стандартам безопасности полетов Казахстана составляет 82%.

«Это самый высокий показатель среди стран СНГ. Казахстан стоит на одном уровне с Данией и Польшей», - сказал он.

По данным ведомства, доля аэропортов соответствующих требованиям ИКАО составила 94,7%

«Для обеспечения непрерывности роста уровня безопасности в 2019 году кардинально реформирована система гражданской авиации на основе европейской модели. Создана Авиационная администрация Казахстана, которой на законодательном уровне переданы контрольно-надзорные функции в сфере гражданской авиации», - добавил Марат Карабаев.