Высокий класс пожарной опасности установлен в нескольких районах ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В нескольких районах Восточно-Казахстанской области наблюдается пожарная опасность высокого класса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

По информации «Казавиалесоохраны», в районе Алтай и Маркакольском районе наблюдается второй класс пожарной опасности. Третий класс - в Катон-Карагайском районе и городе Риддере, четвертый класс- в Усть-Каменогорске, Семее, Курчумском, Бородулихинском, Бескарагайском районах, Самарское. Пятый класс (самый высокий - ред.) пожарной опасности объявлен в Урджарском районе.

По данным спасателей ДЧС ВКО, в Восточном Казахстане на сегодняшний день зарегистрировано 180 лесных пожаров, уничтоженная огнем лесная площадь составила 634,7 га, два степных пожара на площади 130 га и 243 возгорания на площади 6242 га.

Для обеспечения пожарной безопасности создано 69 совместных мобильных групп, с численностью 384 человек, которыми проведено 1471 рейдовое мероприятие. По результатам выявлен 261 нарушитель требований пожарной безопасности по статьям 336 и 410 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях»

В целях исключения перехода природных пожаров на территории области произведено устройство минерализованных полос в лесных массивах протяженностью 492 км, вдоль железных дорог - 82 км, автомобильных дорог - 300 км.

ДЧС ВКО напоминает, что населению необходимо соблюдать требования пожарной безопасности:

- не допускается бросать горящие спички, окурки;

- не разводить костры в хвойных молодняках, старых горельниках, на участках поврежденного леса;

- стеклянную посуду следует забирать с собой, так как солнечный свет, проходя через стекло, может сфокусироваться и поджечь сухую траву;

- не оставлять костер без присмотра.

В случае возникновения природных пожаров необходимо незамедлительно сообщать в противопожарную службу по телефонам «101», «112».

«Обращаем ваше внимание, что за несанкционированные отжиги, неконтролируемый пал сухой травы, сжигания стерни и несоблюдения правил пожарной безопасности в лесных и степных массивах предусмотрена административная ответственность по статьям 336, 367, 410 Кодекса РК об административных правонарушениях», - добавили в ДЧС ВКО